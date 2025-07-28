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Bazı Temizlik Ürünlerinde Bulunan ve Kaçınmanız Gereken 10 Kimyasal

etiket Bazı Temizlik Ürünlerinde Bulunan ve Kaçınmanız Gereken 10 Kimyasal

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 11:31

Evlerimizin temiz ve ferah olmasını istediğimiz için bazı temizlik ürünleri kullanırız. Fakat düşündüğümüz kadar masum mu? Parlak yüzeyler, tatlı kokular... Bunlara ulaşmak için sağlığımıza zarar veren kimyasallarla da muhatap olmak zorunda kalıyoruz. 

Gelin, birlikte bilinçli bir tüketici olmak adına temizlik malzemelerinin içinde bulunun zararlı kimyasallara bakalım!

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1. Amonyak

Yağ sökücülerde ve cam temizleyicilerinde bulunan bu madde aşırı keskin bir kokuya sahip. Bu nedenle solunum yollarını olumsuz olarak etkileyebilir... Klorla karıştığı anda zehirli gazları da açığa çıkarmış olur. Sirke bazlı temizleyiciler kullanarak amonyaktan uzaklaşabilirsiniz.

2. Sodyum Hipoklorit

2. Sodyum Hipoklorit

Evlerde olmazsa olmaz görülen o madde... Çok güçlü bir dezenfektan olarak görülen çamaşır suyu aynı zamanda çok zararlı! Gözlerde, burunda, boğazda yanmalara neden olurken akciğerde kalıcı hasara yol açabilir. Oksijen bazlı ağartıcıları kullanabilirsiniz.

3. Ftalatlar

Güzel kokulu temizlik ürünlerine elimiz gider. Ama acaba içinde neler var? Sprey ve deterjanlarda bulunan bu madde hormon sistemlerimize müdahale eder... Cilt yolu ya da solunum ile vücuda girer. Çocuklar ve hamile kadınlar özellikle uzak kalmalı. Parfümlü ürünleri iyice incelemelisiniz!

4. Klorin Dioksit

En hijyenik olması gereken yerlerde kullandığımız bir madde ile sizlerleyiz! Tuvalet ve lavabolarda kullanılan temizleyicilerde kullanılır. Solum yolları olumsuz olarak etkilenir... Ayrıca cilt yanıklarına da neden olur. Kapalı ortamlarda kullanmamanız çok önemli. Ortamı kesinlikle havalandırmalısınız ve eldiven kullanmalısınız!

5. Formaldehit

Ortam temizlensin, tozlardan arınsın, daha rahat nefes alalım diyoruz ama... Bu ürünlerde formaldehit bulunur. Uzun süre bu maddeye maruz kaldığınız zaman boğazınızın ve gözlerinizin tahriş olma riski var. Hele ki astım ve alerji durumunuz varsa formaldehit içeren ürünlerden uzak durmalısınız.

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6. Perkloroetilen

Halı temizleyicilerde yoğun bir şekilde kullanılan bir madde! Sinir sisteminiz üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu yüzden baş dönmesi, mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Çok kullanım ve uzun vadede karaciğer, böbrek hasarına da yol açabilir. Su bazlı ürünlere yönelmelisiniz!

7. Kuaterner Amonyum Bileşikleri

Yüzey temizleyicilerinde yer alır. Alerjik reaksiyonlarınızı tetikleyerek astımı olan kişileri de olumsuz olarak etkileyebilir. Doğal bakteriyel ajanlar içeren ürünleri tercih ederseniz sağlığınızı korumuş olursunuz!

8. Fosfatlar

Bulaşık deterjanlarında bulunan bu madde su ile karıştığı zaman algleri aşırı çoğaltır. Peki, bu ne demek? Ekosistem dengesini bozar! Su kaynaklarının oksijen seviyesini düşürür ve balıkların ölümüne yol açar... Bunların yanı sıra cildi tahriş eder. Fosfat içermeyen ürünler kullanarak hem çevreyi hem de kendinizi korursunuz.

9. Dietanolamin

Evet... Şampuanlarda ve sıvı sabunlarında bulunan bir madde ile geldik! Diğer kimyasallar ile tepkimeye girdiği zaman tehlikeli olabilir. Solunduğunda ya da cilt emdiği zaman toksik etkiler oluşabilir. Uzun vadede ise etkileri daha endişe verici olur. Bu yüzden DEA içermeyen ürünleri tercih edin!

10. Sodium Hydroxide

Fırın temizleyicilerine de bakalım! Deri ile temas ettiği zaman ciddi yanıklara yol açabilir. Ayrıca soluduğunuz zaman solunum yollarını da tahriş eder. Yanlış vir şekilde kullandığınız zaman ciddi sağlık sorunları yaşanabilir.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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