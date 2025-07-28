Bazı Temizlik Ürünlerinde Bulunan ve Kaçınmanız Gereken 10 Kimyasal
Evlerimizin temiz ve ferah olmasını istediğimiz için bazı temizlik ürünleri kullanırız. Fakat düşündüğümüz kadar masum mu? Parlak yüzeyler, tatlı kokular... Bunlara ulaşmak için sağlığımıza zarar veren kimyasallarla da muhatap olmak zorunda kalıyoruz.
Gelin, birlikte bilinçli bir tüketici olmak adına temizlik malzemelerinin içinde bulunun zararlı kimyasallara bakalım!
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1. Amonyak
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2. Sodyum Hipoklorit
3. Ftalatlar
4. Klorin Dioksit
5. Formaldehit
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6. Perkloroetilen
7. Kuaterner Amonyum Bileşikleri
8. Fosfatlar
9. Dietanolamin
10. Sodium Hydroxide
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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