Bazı Temizlik Ürünlerinde Bulunan ve Kaçınmanız Gereken 10 Kimyasal

En hijyenik olması gereken yerlerde kullandığımız bir madde ile sizlerleyiz! Tuvalet ve lavabolarda kullanılan temizleyicilerde kullanılır. Solum yolları olumsuz olarak etkilenir... Ayrıca cilt yanıklarına da neden olur. Kapalı ortamlarda kullanmamanız çok önemli. Ortamı kesinlikle havalandırmalısınız ve eldiven kullanmalısınız!