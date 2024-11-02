Bazı İnsanlar Ebeveyni 5 Parmaklı Olmasına Rağmen Neden 6 Parmakla Doğar?
Bazı İnsanlar Ebeveyni 5 Parmaklı Olmasına Rağmen Neden 6 Parmakla Doğar?
Bazı insanlar için fazladan bir parmak, antik dönemlerden beri gizemini koruyan bir konu. Eski toplumlar bu durumu tanrısal bir işaret olarak görmüş, modern bilim ise farklı bir bakış açısıyla incelemiş. Gelin, polidaktili adı verilen bu nadir durumun perde arkasına bir göz atalım.
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1670 yılında Theodore Kerckring tarafından isimlendirilen polidaktili, Yunanca "poly" (çok) ve "dactylos" (parmak) kelimelerinden türetilmiştir.
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Ekstra parmak oluşumunun altında hem genetik hem çevresel faktörler yatabilir. Çevresel etkenler arasında beslenme düzeyi ve hamilelik öncesi kimyasallara maruz kalma yer alır.
Genetik olarak ise HOXA13 ve HOXD13 gibi belirli hox genlerindeki mutasyonlar bu durumu tetikler. Bu genler embriyonun vücut planını belirlerken, parmak oluşumu da bu genlerin kontrolü altındadır.
Polidaktili oluşumunda ayrıca SHH (Sonic Hedgehog), IHH (Indian Hedgehog) ve LMBR1 gibi genlerin de etkili olduğu düşünülmektedir.
Peki 6 parmak avantaj sağlayabilir mi? 2019 yılında Freiburg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, her iki elinde altıncı parmağı olan iki birey incelendi.
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Araştırma, bu parmağın kendi kemikleri, tendonları ve bağları sayesinde bağımsız hareket edebildiğini ve diğer parmaklarla koordineli çalışabildiğini gösterdi.
Bu bireylerin ek parmakları, tek elle ayakkabı bağlama, telefon kullanma ve karmaşık video oyunları oynama gibi becerileri daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamıştı.
Ancak sadece tam gelişmiş bir ek parmak için geçerli olduğu belirlendi.
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