Bazı İnsanlar Ebeveyni 5 Parmaklı Olmasına Rağmen Neden 6 Parmakla Doğar?

Bazı insanlar için fazladan bir parmak, antik dönemlerden beri gizemini koruyan bir konu. Eski toplumlar bu durumu tanrısal bir işaret olarak görmüş, modern bilim ise farklı bir bakış açısıyla incelemiş. Gelin, polidaktili adı verilen bu nadir durumun perde arkasına bir göz atalım.

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