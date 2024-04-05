Bayramlarda Emekliye Verilen Bayram İkramiyesi Hakkında 10 Bilgi
Bayramlarda Emekliye Verilen Bayram İkramiyesi Hakkında 10 Bilgi
Bayram ikramiyelerle geldi! Her yıl bayramda emeklilere dağıtılan ikramiyeler hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız çok ama çok doğru içeriktesiniz. Hazırsanız ikramiye keşfine çıkalım!
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1. Emekliye bayram ikramiyesi, 2018 yılında başlamıştır ve yılda 2 kez verilmektedir.
2. İkramiyenin tutarı, her yıl Temmuz ayında belirlenen aylık gösterge rakamının (AGR) brüt tutarının 10 katı olarak hesaplanır.
3. 2024 yılında emekliler için bayram ikramiyesi 3.000 TL olarak belirlenmiştir.
4. İkramiye, emeklilerin aylık aldıkları maaş ile birlikte bayramdan önce hesaplarına yatırılır.
5. İkramiye emeklilerin gelir vergisi ve genel sağlık sigortası (GSS) priminden kesinti yapılmadan net olarak ödenir.
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6. Emeklilerin bayram ikramiyesinden yararlanması için herhangi bir yere başvuru yapılmasına gerek yoktur.
7. Emeklilerin bayram ikramiyesi alabilmeleri için herhangi bir şart aranmaz.
8. Bayram ikramiyesi, emeklilerin hak sahipliği olduğu bir sosyal yardımdır.
9. Emekli maaşı alanlar haricinde dul ve yetim maaşı alanlar, 65 yaş parası alanlar, terörden zarar gören vatandaşlar, şehit yakınları ve muharip gaziler de ikramiyeden yararlanabilmekte.
10. Bayram ikramiyeleri maaş ödeme tarihlerine göre farklı tarihlerde yatar.
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