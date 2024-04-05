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Bayramlarda Emekliye Verilen Bayram İkramiyesi Hakkında 10 Bilgi

etiket Bayramlarda Emekliye Verilen Bayram İkramiyesi Hakkında 10 Bilgi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 14:01

Bayram ikramiyelerle geldi! Her yıl bayramda emeklilere dağıtılan ikramiyeler hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız çok ama çok doğru içeriktesiniz. Hazırsanız ikramiye keşfine çıkalım!

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1. Emekliye bayram ikramiyesi, 2018 yılında başlamıştır ve yılda 2 kez verilmektedir.

1. Emekliye bayram ikramiyesi, 2018 yılında başlamıştır ve yılda 2 kez verilmektedir.

2018 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramları'nda olmak üzere yılda 2 defa emeklilere verilen bir ikramiyedir.

2. İkramiyenin tutarı, her yıl Temmuz ayında belirlenen aylık gösterge rakamının (AGR) brüt tutarının 10 katı olarak hesaplanır.

2. İkramiyenin tutarı, her yıl Temmuz ayında belirlenen aylık gösterge rakamının (AGR) brüt tutarının 10 katı olarak hesaplanır.

Bu yüzden de her yıl değişiklik göstermektedir.

3. 2024 yılında emekliler için bayram ikramiyesi 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

3. 2024 yılında emekliler için bayram ikramiyesi 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

Geçtiğimiz yıla göre ikramiye tutarı %50 olarak artmıştır.

4. İkramiye, emeklilerin aylık aldıkları maaş ile birlikte bayramdan önce hesaplarına yatırılır.

4. İkramiye, emeklilerin aylık aldıkları maaş ile birlikte bayramdan önce hesaplarına yatırılır.

İkramiyeyi farklı bir yerden çekmeye gerek yoktur, direkt hesaba yatırılır.

5. İkramiye emeklilerin gelir vergisi ve genel sağlık sigortası (GSS) priminden kesinti yapılmadan net olarak ödenir.

5. İkramiye emeklilerin gelir vergisi ve genel sağlık sigortası (GSS) priminden kesinti yapılmadan net olarak ödenir.

Yani bu yıl emeklilerin maaş hesaplarına 3.000 TL net şekilde yatacaktır.

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6. Emeklilerin bayram ikramiyesinden yararlanması için herhangi bir yere başvuru yapılmasına gerek yoktur.

6. Emeklilerin bayram ikramiyesinden yararlanması için herhangi bir yere başvuru yapılmasına gerek yoktur.

Başvurusuz bir şekilde her emekliye emekli ikramiyesi yatmaktadır.

7. Emeklilerin bayram ikramiyesi alabilmeleri için herhangi bir şart aranmaz.

7. Emeklilerin bayram ikramiyesi alabilmeleri için herhangi bir şart aranmaz.

Başvuru ve şart koşulu olmadığı için her emekli bu ikramiyeden yararlanabilir.

8. Bayram ikramiyesi, emeklilerin hak sahipliği olduğu bir sosyal yardımdır.

8. Bayram ikramiyesi, emeklilerin hak sahipliği olduğu bir sosyal yardımdır.

Ve sosyal yardım kapsamında belirli kişiler bu ikramiyeden yararlanır.

9. Emekli maaşı alanlar haricinde dul ve yetim maaşı alanlar, 65 yaş parası alanlar, terörden zarar gören vatandaşlar, şehit yakınları ve muharip gaziler de ikramiyeden yararlanabilmekte.

9. Emekli maaşı alanlar haricinde dul ve yetim maaşı alanlar, 65 yaş parası alanlar, terörden zarar gören vatandaşlar, şehit yakınları ve muharip gaziler de ikramiyeden yararlanabilmekte.

Dul ve yetim maaşı alanlardan vefat eden kişinin eşine %50, çocuğuna %25 oranında yatmaktadır.

10. Bayram ikramiyeleri maaş ödeme tarihlerine göre farklı tarihlerde yatar.

10. Bayram ikramiyeleri maaş ödeme tarihlerine göre farklı tarihlerde yatar.

Maaş ödemeleri 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında yatacaktır.

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