Bayramda Kredi Kartı Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Bayramda Kredi Kartı Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Bayram olunca hem gönüllere hem de ceplere aydınlanma geliyor. Kredi kartları hiç olmadıkları kadar kullanılıyor. Peki bayramda kredi kartı kullanırken nelere dikkat etmelisin?
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1. İşe bir bayram bütçesi belirlemekle başlayın.
2. Limit kontrolüyle devam edin.
3. Güvenilir satıcılardan alışveriş yapın.
4. Kampanyaları takip edin.
5. Kart bilgilerinizi mümkün olduğunca koruyun.
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