Bastığın Yerleri Tanımak: Geleceğe Bıraktığımız Vatan
“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı; Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.”
Mehmet Akif’in bu dizeleri, her geçen gün daha çok anlam kazanıyor. Çünkü biz, bastığımız yerleri tanımayı unuttuk. Toprağın sadece üzerine beton dökülecek bir meta olmadığını, bir hafıza taşıdığını, bir geçmişi ve geleceği barındırdığını unuttuk.
Bugün kendimize sormamız gereken en temel sorulardan biri şu: Gelecek nesillere iyi bir “ata” olabilmek için bugün ne yapıyoruz? Değerlerimiz neler? Ne uğruna yaşar, ne uğruna sessiz kalırız? Dünya bizden ne bekliyor ve biz ona ne bırakıyoruz?
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Cennet vatanımızın zeytinlikleri bir bir yok ediliyor.
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