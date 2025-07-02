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Başkent Sıfatını Aşkkentle Taçlandıran Ankara Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Başkent Sıfatını Aşkkentle Taçlandıran Ankara Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.07.2025 - 17:45

Başkent Ankara yıllarca siyasi kulisleriyle, bürokratik yapısıyla, memur kenti olmasıyla ve pek çok kişi tarafından gri ve soğuk bulunmasıyla tanındı. Ancak son zamanlarda sosyal medyaya düşen özellikle yağmur sonrası çekilen görüntüler başkentimizi romantizm konusunda bir Roma, Paris seviyesine yükseltti. Tabii bu durumun da X'te bazı yansımaları oldu.

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Olay şöyle;

Olay şöyle;

Akım romantik postların atılmasıyla başladı...

Akım romantik postların atılmasıyla başladı...

Yağmur sonrası paylaşılan fotoğraflar ise beklenir oldu.

Yağmur sonrası paylaşılan fotoğraflar ise beklenir oldu.

Bazı kareler romantik Hollywood sahnelerine taş çıkardı...

Bazı kareler romantik Hollywood sahnelerine taş çıkardı...

Tabii bu ikonik fotoğraflar X ahalisinin de dikkatini çekti.

Tabii bu ikonik fotoğraflar X ahalisinin de dikkatini çekti.
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Tepkilere bakalım...

Tepkilere bakalım...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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