Başkent Sıfatını Aşkkentle Taçlandıran Ankara Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler
Başkent Ankara yıllarca siyasi kulisleriyle, bürokratik yapısıyla, memur kenti olmasıyla ve pek çok kişi tarafından gri ve soğuk bulunmasıyla tanındı. Ancak son zamanlarda sosyal medyaya düşen özellikle yağmur sonrası çekilen görüntüler başkentimizi romantizm konusunda bir Roma, Paris seviyesine yükseltti. Tabii bu durumun da X'te bazı yansımaları oldu.
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Olay şöyle;
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Akım romantik postların atılmasıyla başladı...
Yağmur sonrası paylaşılan fotoğraflar ise beklenir oldu.
Bazı kareler romantik Hollywood sahnelerine taş çıkardı...
Tabii bu ikonik fotoğraflar X ahalisinin de dikkatini çekti.
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Tepkilere bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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