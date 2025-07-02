Aklımıza Geldikçe Gülümseten Twitter Tarihinin Efsane Tweetleri
Alışamadığımız ismi X olan Twitter'da bugüne dek milyarlarca tweet atıldı. Bazıları o günün akımına uygun olduğu için bazıları gündeme dair bir şeyler söylediği için etkileşime doydu. Bir de zamansız bir şekilde eğlendiren ve aklımıza gelince kıkır kıkır güldüren tweetler var.
via:OnOnTweetler
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İşte o paylaşımlar;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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