Aklımıza Geldikçe Gülümseten Twitter Tarihinin Efsane Tweetleri

Alışamadığımız ismi X olan Twitter'da bugüne dek milyarlarca tweet atıldı. Bazıları o günün akımına uygun olduğu için bazıları gündeme dair bir şeyler söylediği için etkileşime doydu. Bir de zamansız bir şekilde eğlendiren ve aklımıza gelince kıkır kıkır güldüren tweetler var.

via:OnOnTweetler