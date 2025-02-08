Başkaları Seni Ne Kadar Sempatik Görüyor?

Sen çok umursamaz bir tipsin biraz da içine kapanıksın. Hayatında yakın arkadaşların var ama sanki bu ilişkiler hep onların sayesinde ayakta duruyor gibi. Çünkü sen karşı taraf için pek bir şey yapmıyor, onların mutlulukları ya da sorunlarıyla pek ilgilenmiyor gibi görünüyorsun. Bu durum şimdiye kadar canını yakmamış olabilir ama dikkat etmezsen ileride yalnız kalabilirsin. O yüzden en azından yakın arkadaşlarına biraz daha ilgi alaka göstermenin tam sırası! ✌️