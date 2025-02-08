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Başkaları Seni Ne Kadar Sempatik Görüyor?

etiket Başkaları Seni Ne Kadar Sempatik Görüyor?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 23:01

Kimden hoşlandığımız baya özneldir. Ama insanların bizden hoşlanıp hoşlanmadığı daha genel bir durumdur. Çünkü etrafa yaydığımız enerjiyle ilgilidir. Peki sence çevrendeki insanlar senden ne kadar hoşlanıyor ya da gerçekten hoşlanıyor mu?

İşte aklındaki tüm soruları yanıtlayacak o test! Soruları yanıtla, cevabı öğren!

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1. Cinsiyetini seçerek başla bakalım.

2. Birileriyle tanıştığında nasıl davranırsın?

3. Bir arkadaşın sana iyi bir haber verdiğinde nasıl davranırsın?

4. Fikirlerine katılmayan insanlar olduğunda ne yaparsın?

5. Arkadaşları desteklemek senin için önemli bir konu mu?

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6. Sence empatik bir insan mısın?

7. Bir süredir konuşmadığın arkadaşlarınla ilişkini nasıl sürdürürsün?

8. Arada bir gerginlik olduğunda tutumun nasıl olur?

9. Arkadaşların genelde seni nasıl tanımlar?

İnsanlar senden gerçekten hoşlanıyor.

Sen her ortamda olması gereken cana yakın ve neşe bombası insansın. Arkadaşlığa önem veriyor, onların mutluluklarını paylaşmayı biliyor ve her şeyden önemlisi aranız hep iyi kalsın istiyorsun. Bu nedenle farklı fikirleri dinlemesini biliyor ve onların en hissettiğine önem veriyorsun. Girdiğin ortamlara kolayca adapte olduğundan yeni tanıştığın insanlar bile hemen senden hoşlanıyor. Sen gerçekten herkesin istediği o mükemmel arkadaşsın ve iyi ki varsın. 🌸

Bazen küstahsın ama seviliyorsun.

Sen arkadaşlıklarına önem veriyor ve onları hayatında tutmak istiyorsun. Ama bunu yaparken kendinden fazla ödün vermediğinden emin oluyorsun. Bu nedenle bir sorun olduğunda hata sendeyse özür dilemekten çekinmediğin gibi, hata karşıdaysa o özür dilemeden ilk adımı da atmıyorsun. Farklı fikirlere açıksın ve yeni insanlarla kolayca anlaşabiliyorsun. Fakat biraz bilmiş bir tip olduğundan bazen küstah algılanıyorsun. Yine de sende tam bir şeytan tüyü olduğu söylenebilir çünkü insanlar senden vazgeçemiyor. 😘😉

Umursamaz görünüyorsun.

Sen çok umursamaz bir tipsin biraz da içine kapanıksın. Hayatında yakın arkadaşların var ama sanki bu ilişkiler hep onların sayesinde ayakta duruyor gibi. Çünkü sen karşı taraf için pek bir şey yapmıyor, onların mutlulukları ya da sorunlarıyla pek ilgilenmiyor gibi görünüyorsun. Bu durum şimdiye kadar canını yakmamış olabilir ama dikkat etmezsen ileride yalnız kalabilirsin. O yüzden en azından yakın arkadaşlarına biraz daha ilgi alaka göstermenin tam sırası! ✌️

İnsanlar seni soğuk buluyor.

Sen buz gibi sopsoğuk bir insansın ve bununla gurur duyuyorsun. Çünkü kişinin kendi kendine yetmesi gerektiğine inanıyorsun. Bu nedenle birazcık bencilsin ve kendinden başka kimseyi önemsemiyor gibi duruyorsun. Öyle ki hayatında yakın arkadaş tanımına uyan çok fazla insan da yok. Yeni girdiğin ortamlardaysa kimseyle konuşmaya bile yeltenmiyorsun. Bir de katı fikirli olduğun için anlaşmazlıkları hiç çekemiyorsun. Ama bizce bu soğuk tutumunu biraz yumuşatmanın zamanı gelmiş olabilir. Ne de olsa kimse tamamen yalnız kalmak istemez! 💪

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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