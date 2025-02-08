Başkaları Seni Ne Kadar Sempatik Görüyor?
Başkaları Seni Ne Kadar Sempatik Görüyor?
Kimden hoşlandığımız baya özneldir. Ama insanların bizden hoşlanıp hoşlanmadığı daha genel bir durumdur. Çünkü etrafa yaydığımız enerjiyle ilgilidir. Peki sence çevrendeki insanlar senden ne kadar hoşlanıyor ya da gerçekten hoşlanıyor mu?
İşte aklındaki tüm soruları yanıtlayacak o test! Soruları yanıtla, cevabı öğren!
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1. Cinsiyetini seçerek başla bakalım.
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2. Birileriyle tanıştığında nasıl davranırsın?
3. Bir arkadaşın sana iyi bir haber verdiğinde nasıl davranırsın?
4. Fikirlerine katılmayan insanlar olduğunda ne yaparsın?
5. Arkadaşları desteklemek senin için önemli bir konu mu?
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6. Sence empatik bir insan mısın?
7. Bir süredir konuşmadığın arkadaşlarınla ilişkini nasıl sürdürürsün?
8. Arada bir gerginlik olduğunda tutumun nasıl olur?
9. Arkadaşların genelde seni nasıl tanımlar?
İnsanlar senden gerçekten hoşlanıyor.
Bazen küstahsın ama seviliyorsun.
Umursamaz görünüyorsun.
İnsanlar seni soğuk buluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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