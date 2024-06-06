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Basit Ama Etkili Tavsiyelerle Geldik: Sağlıklı Kilo Vermenin 10 Püf Noktası

etiket Basit Ama Etkili Tavsiyelerle Geldik: Sağlıklı Kilo Vermenin 10 Püf Noktası

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 18:01

Kilo vermek istiyorsanız bu içerik tam sizin aradığınız bilgilere sahip! Basit ama etkili tavsiyelerimiz sayesinde kilo vereceğinizi umuyoruz. Haydi başlayalım!

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Her şeyden önce işe plan yaparak başlayın.

Eğer kilo vermeyi kafanıza koyduysanız bir planınızın olması şart. Plansız bir şekilde ilerlerseniz hedefleriniz gerçekçi olmaz, ulaşmak da zorlaşır. Neye ulaşmak istediğinizi ve nasıl ulaşacağınızı bu plan sayesinde görebilirsiniz.

2. Düzenli egzersizi aksatmayın.

Kilo vermek için en etkili yol şüphesiz de egzersiz yapmak. Egzersiz ile verdiğiniz kilolar hem daha kalıcı olur hem de vücudunuzun daha düzgün şekillenmesinde yardımcı olur. Haftada en az 3-4 kez en az 30 dakika olacak şekilde egzersiz yapabilirsiniz.

3. Su içmeyi de alışkanlık edinin.

Su içmenin önemi aslında tok hissettirmesinde yatıyor. Günde az 8 bardak su içerek daha tok hissedebilirsiniz. Ayrıca yalnızca kilo verme süreci için değil, sağlıklı olduğu için de gün içinde bol bol su içmeniz gerekiyor.

4. Yiyecekleri yavaş yavaş yiyin.

Hızlı bir şekilde yemek yemek kendinizi tok hissetmenizi geciktirebilir. Bu nedenle yiyecekleri yavaşça ve çiğneyerek yemeyi bir alışkanlık haline getirmenizi öneririz. Yemek yeme sürecini uzattıkça doyma hissiniz de artacaktır.

5. Sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin.

Gün içinde veya gece yiyeceğiniz atıştırmalıklar olabilir, bu çok doğaldır. Ancak bu atıştırmalıkların zararlı abur cuburlar yerine sağlıklı atıştırmalıklar olması kilo verme sürecinde daha iyi bir tercih olacaktır. Böylece ara öğünlerde veya geceleri açlık anlarını sağlıklı bir şekilde geçirirsiniz.

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6. Lifli gıdaları tüketin.

Diyet sürecindeyken sindirim sisteminizi de desteklemeniz gerekir. Bunu yapmak için bol bol sebze, meyve ve kepekli tahıllar gibi lifli gıdaları tüketebilirsiniz. Kilo vermeyi sağlıklı bir hale getirmeniz şart!

7. Sağlıklı yağları tüketin.

Diyettesiniz diye tamamen yağsız bir şekilde beslenmek olmaz. Sağlıklı yağları tüketerek vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Bunun için Omega-3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağları diyetinize ekleyebilirsiniz. Bunlar aynı zamanda tokluk hissini de artırır.

8. Duygusal yeme alışkanlıklarınızı kontrol altına alın.

Canınız sıkıldığında, mutsuz hissettiğinizde veya stres anında hemen yemek yemeye koşuyorsanız buna bir dur demeniz şart. Bu gibi anlarda sizi yemek yemek kadar rahatlatacak başka bir şey bulmaya çalışın. Aşırı yeme alışkanlığınıza bu şekilde engel olmaya çalışın.

9. Yemeklerinizi evde hazırlayın.

Dışarı çıktığınızda özellikle de fast food tüketen biriyseniz buna da bir son vermenizi öneririz. Eğer iş yerinde sağlıklı yiyecek çeşitleri çok yoksa yemeğinizi evde hazırlayıp götürebilirsiniz. Böylece hem sağlıklı malzemeler kullanırsınız hem de porsiyon kontrolünü sağlarsınız.

10. Yemekleri doğru zamanlarda yiyin.

Özellikle de güne başlarken kahvaltıyı asla atlamamanızı öneririz. Kahvaltıdan sonra da gün boyunca düzenli aralıklarla küçük öğünler tüketerek günü geçirebilirsiniz. Hiçbir öğünde aşırı az veya fazla yemek yemeye özen göstermeniz önemli.

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