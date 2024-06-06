Basit Ama Etkili Tavsiyelerle Geldik: Sağlıklı Kilo Vermenin 10 Püf Noktası

Kilo vermek için en etkili yol şüphesiz de egzersiz yapmak. Egzersiz ile verdiğiniz kilolar hem daha kalıcı olur hem de vücudunuzun daha düzgün şekillenmesinde yardımcı olur. Haftada en az 3-4 kez en az 30 dakika olacak şekilde egzersiz yapabilirsiniz.