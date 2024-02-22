Başarılı Yöneticiyi Sıradan Yöneticilerden Öne Çıkaran 10 Kriter
Başarılı Yöneticiyi Sıradan Yöneticilerden Öne Çıkaran 10 Kriter
Günümüz iş dünyasında, başarılı bir yönetici olmak için gerekli olan özellikler sürekli evrim geçiriyor. Trendler, ihtiyaçlar ve kullanıcı davranışları değişirken kimi liderler güncel şartlara uyum sağlamayı diğerlerinden daha iyi başarıyor. Sektörün en iyilerinden ilham alarak derlediğimiz bu liste, iş dünyasının dinamiklerine ayak uyduran yöneticilerin sahip olması gereken niteliklere odaklanıyor.
İşte her liderin benimsemesi gereken temel yöneticilik yapı taşları!
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1. Vizyon sahibi olma
2. İletişim becerileri
3. Problem çözme yeteneği
4. Karar alma gücü
5. Liderlik becerileri
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6. Cesaret
7. Adil ve dürüst olma
8. Saygınlık
9. Müşteri odaklılık
10. Öğrenmeye açık olma
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