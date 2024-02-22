Başarılı Yöneticiyi Sıradan Yöneticilerden Öne Çıkaran 10 Kriter

Başarılı liderlerin kendine has bir duruşu vardır. İş konusunda ciddi olsa da espriden anlayan ve yerine göre davranan bu kişiler sektörün diğer liderleri tarafından da saygı görürler. Bu kadar güçlü bir duruş yöneticinin önderlik ettiği ekibin ona bakış açısını olumlu yönde etkiler ve dediklerinin her zaman dinlenmesini sağlar.