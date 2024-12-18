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Başarılı KOBİ‘lerin Sahip Olduğu 13 Temel Yetkinlik

etiket Başarılı KOBİ‘lerin Sahip Olduğu 13 Temel Yetkinlik

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 14:01

Küçük veya orta ölçekli işletme sahibi olduğunuzda işinizi büyütmek için sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınızdır. Aslında bu durum sektörden ve mesleki deneyimden bağımsız olarak herkes için aynıdır. Çünkü her zaman daha fazla başarı, kendi alanındaki bilinirliği ve yüksek karı da beraberinde getirir. Dolayısıyla kendinizi geliştirme konusunda nelere odaklanmanız gerektiğini anlamak, hedeflenen başarıya ulaşma aşamasında atacağınız en etkili adım olabilir.

Peki başarılı bir KOBİ'yi diğerlerinden ayıran özellikleri nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim!

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1. Amaca Bağlılık

Bir şirketi geleceğe taşıyan en önemli şeylerin başında amaca bağlılık gelir. Bu nedenle şirketi yöneten liderlerin öncelikli vasfı da bağlı oldukları amacı hatırlamak ve hatırlatmak olmalıdır. Yöneticilik ve liderlik yetileriyle anılmak isteyen kişilerin bu amaca ilham vermesi gerekir. Ancak bu şekilde tüm ekip ve çalışanlar aynı amaç altında birleştirilebilir.

2. İletişim Becerileri

Elbette her KOBİ'nin sahip olması gereken bariz niteliklerden biri iletişim becerileridir. Ancak iletişim becerilerine sahip olmakla bu beceriyi etkili şekilde kullanmak aynı şey olmayabilir. Dolayısıyla iletişim kurarken açık olmak, çalışanlardan veya anlaşmalı kuruluşlardan talepleri doğru şekilde ifade etmek, yeri geldiğinde proaktif bir dil kullanmak gerekir. Her iş adımında uygun iletişim tekniğini kullanmak, iletişim eksikliğinden kaynaklı problemleri çabucak ortadan kaldırır.

3. Finansal Okur Yazarlık

Finansal okur yazarlık aslında sadece KOBİ'lerin değil finansal sağlığını iyileştirmek isteyen herkesin edinmesi gereken bir yetkinliktir. Ancak söz konusu işletme olduğunda, bu yetkinliğin biraz daha profesyonel olması gerekir. Böylece satış, maliyet hesabı, ödeme planı gibi iş geleceğini etkileyen her mali durum daha doğru yönetilebilir. Sonuç olarak ise geleceğe dair daha tutarlı planlar yaparak ilerlemek mümkün olur.

4. Yardımcı Delegasyon

Çoğu işletme sahibi, işlerin bir anda büyümesiyle birlikte paniğe kapılır ve neyi nasıl yapacağını tam olarak bilemez. Bunun temel nedeni de delegasyon, yani uzman heyet eksiğidir. Halbuki şirket için lider ne kadar önemliyse liderin danıştığı bir kurulun olması da aynı şekilde gereklidir. Özellikle düzenli büyüme planlayan KOBİ'lerin, etraflarında fikirlerine güvendikleri bir ekip toplaması çok önemlidir. Bu ekip ne kadar erken kurulursa şirket içindeki güven ve yapılaşma da o kadar köklü olur.

5. İş Bitiricilik

İş dünyasındaki gereksinimleri karşılamak çoğu zaman psikolojik bir durumdur. Yani fiziksel olarak bir şeyi tamamlamak için öncelikle ona karşı heyecan duymak gerekir. Bu nedenle rekabetin bol olduğu böylesi bir düzende her KOBİ, elindeki işi bitirme öz güvenine ve cesaretine sahip olmalıdır. Bu da işe odaklanmak, hedeften şaşmamak ve gerekli yerlerde proaktif adımlar atmakla sağlanır.

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6. Yaratıcılık

Başarılı her KOBİ işleri rakiplerine kıyasla daha farklı yorumlamasıyla bilinir, bunun arkasında da yaratıcı düşünce yatar. Farklı bakış açılarına açık olmak, kendini sürekli geliştirmek ve yeni şeyler hakkında fikir edinmek yaratıcılığı tetikler. Bu da geleneksel yöntemlere yenilikçi yaklaşım getirmek ve kendi alanında hızla yükselmek anlamına gelir. Dolayısıyla yaratıcı düşünce doğru adımlarla gelişen oldukça gerekli bir beceridir.

7. Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi de KOBİ'lerde olması gereken bariz yetiler arasındadır. İşleri zamanında tamamlamak müşteri bağlılığını artırmaya ve ortaklıkları pekiştirmeye yardımcıdır. Bunun için uygulanacak yöntem ise kişiden kişiye değişir. Örneğin; önemli işleri önceliklendirmek, düzenli dinlenme süreleri belirlemek ve günlük, haftalık, aylık çalışma planları hazırlamak zaman yönetimini geliştirmek adına kullanılacak tekniklerden sadece bazılarıdır.

8. Duygusal Zeka

Zeka, işleri ilerletmek ve sorunları çözmek adına gereklidir. Duygusal zeka ise biraz daha farklı bir yetidir ve her işletme sahibine lazımdır. Tedarikçiler, ortaklar veya müşterilerle kurulan ilişkide onların duygularını anlamak adeta süper güç gibidir. Çünkü söylenilenlerin arkasındaki ruh halini anlamaya ve çok daha derin bağlar kurmaya yardımcı olur. Ayrıca kişinin kendi duygularını kontrol etmesine ve bunları dışarıya aktarış şeklini belirlemesine de yardımcı olur.

9. Satış Becerileri

Bir işletme sahibinin yapması gereken en önemli şey satıştır. Sunulan şeyin hizmet veya mal olmasından bağımsız olarak, her KOBİ'nin öncelikle sunduğu şeye inanması gerekir. Ardından inandığı şeyi en doğru şekilde karşı tarafa aktarması, karşı tarafın duygularını da yorumlayarak uygun kelimeleri kullanması çok önemli bir taktiktir. Buradaki en önemli detaylardan biri hiçbir zaman yanlış bilgiye başvurmamaktır. Aksi halde müşteri bağlılığı sağlanamaz ve büyüme sürdürülebilir hale getirilemez.

10. Müşteri Desteği

Her KOBİ'nin 'Müşteri her zaman haklıdır' cümlesini genel anlamda savunması gerekir. Çünkü mutlu müşteri hattı oluşturmak satışların ve karlılığın artmasını sağlar. Bunun için de müşteri gereksinimlerini karşılamak, sorularını hızlı şekilde yanıtlamak ve problemlerini çözüme ulaştırmak gerekir. Elbette bu aşamada hiçbir şeyden memnun olmayan insan tipolojisi karşısında, kendini ve işini gerektiği gibi savunmak da önemli bir konudur.

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11. Dijital Pazarlama Becerileri

Dijital pazarlama çağın getirdiği gereksinimlerden biridir. Çünkü günümüz iş dünyasında dijital dünyaya adım atmadan, beklenen büyümenin sağlanması neredeyse mümkün değildir. Bunun için de KOBİ'lerin sundukları hizmetlere özel web site ve sosyal medya hesabı açması, ayrıca bu mecralardaki pazarlama stratejilerine odaklanması gerekir. Platforma uygun araçları gerektiği gibi kullanmak, düzenli çalışma ve kendini geliştirmekle mümkün olur.

12. Kişisel Farkındalık

Bütün bunların dışında kişinin kendi eksiklikleri ve hataları karşısında farkındalık kazanması da çok önemli bir yetidir. Çünkü herkes kendini doğru şekilde eleştirmeyi beceremeyebilir. Halbuki eleştiriler, gelişmek ve yapılan yanlışı düzeltmek için gereklidir. Bunun dışarıdan gelmesi ve kişinin kendinden çıkması da birbirinden farklıdır. Her ne olursa olsun, doğru eleştirileri kabul etmenin başarı şansını artırdığı tartışılmaz bir gerçektir.

13. Uyum Sağlama

İş hayatı dümdüz ilerlemez, aksine tümsekler ve sorunlarla doludur. Başarılı bir KOBİ, çıkan sorunlar karşısında yılmadan ilerler ve değişen şartlara uyum sağlar. Çünkü kimi zaman işe başlarken planlananla, işin içindeyken yaşanan aynı şey değildir. Her durum önceden tahmin edilemediğinden, açık fikirli olmak, beklentileri gerçekçi şekilde kurmak ve her şekilde esneklik payı bırakmak gerekir. Böylece işler çok daha iyi bir seviyeye ilerleyebilir.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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