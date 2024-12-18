Başarılı KOBİ‘lerin Sahip Olduğu 13 Temel Yetkinlik

Çoğu işletme sahibi, işlerin bir anda büyümesiyle birlikte paniğe kapılır ve neyi nasıl yapacağını tam olarak bilemez. Bunun temel nedeni de delegasyon, yani uzman heyet eksiğidir. Halbuki şirket için lider ne kadar önemliyse liderin danıştığı bir kurulun olması da aynı şekilde gereklidir. Özellikle düzenli büyüme planlayan KOBİ'lerin, etraflarında fikirlerine güvendikleri bir ekip toplaması çok önemlidir. Bu ekip ne kadar erken kurulursa şirket içindeki güven ve yapılaşma da o kadar köklü olur.