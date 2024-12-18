Başarılı KOBİ‘lerin Sahip Olduğu 13 Temel Yetkinlik
Başarılı KOBİ‘lerin Sahip Olduğu 13 Temel Yetkinlik
Küçük veya orta ölçekli işletme sahibi olduğunuzda işinizi büyütmek için sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınızdır. Aslında bu durum sektörden ve mesleki deneyimden bağımsız olarak herkes için aynıdır. Çünkü her zaman daha fazla başarı, kendi alanındaki bilinirliği ve yüksek karı da beraberinde getirir. Dolayısıyla kendinizi geliştirme konusunda nelere odaklanmanız gerektiğini anlamak, hedeflenen başarıya ulaşma aşamasında atacağınız en etkili adım olabilir.
Peki başarılı bir KOBİ'yi diğerlerinden ayıran özellikleri nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim!
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1. Amaca Bağlılık
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2. İletişim Becerileri
3. Finansal Okur Yazarlık
4. Yardımcı Delegasyon
5. İş Bitiricilik
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6. Yaratıcılık
7. Zaman Yönetimi
8. Duygusal Zeka
9. Satış Becerileri
10. Müşteri Desteği
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11. Dijital Pazarlama Becerileri
12. Kişisel Farkındalık
13. Uyum Sağlama
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