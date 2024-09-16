Başarılı Bir Kariyer Yolculuğunun Başındaki Öğrencilere İlham Verecek 14 Film
Başarılı Bir Kariyer Yolculuğunun Başındaki Öğrencilere İlham Verecek 14 Film
Öğrencilik hayatı, sabah erken kalkıp derslere koşturduğun, sınav haftalarında kahveyle uykusuzlukla savaş verdiğin, 'Bu dersler benim ne işime yarayacak ki?' diye sorguladığın o inişli çıkışlı ama bir o kadar da özel bir dönemdir. Bu dönemde bazen bir yol göstericiye, bazen de bir moral kaynağına ihtiyaç duyabilirsin. İşte tam da bu noktada devreye giren filmler var! Hayallerine giden yolda sana motivasyon sağlayacak, umut verecek, 'Ben de yapabilirim!' dedirtecek 14 filmi senin için derledik. Hazırsan, başlayalım!
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1. The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme)
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2. Good Will Hunting (Can Dostum)
3. The Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer)
4. Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği)
5. Forrest Gump
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6. Erin Brockovich
7. Joy
8. Whiplash
9. The Social Network
10. The Intern (Stajyer)
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