Başarılı Bir Kariyer Yolculuğunun Başındaki Öğrencilere İlham Verecek 14 Film

Derslerde sıkıldığın ve “Ben bu matematikle ne yapacağım ki?” diye düşündüğün anlar oldu mu? Belki sen de Will gibi gizli bir dehasındır ve bunu henüz keşfetmedin! Matt Damon ve Robin Williams’ın unutulmaz performanslarıyla izleyiciye duygusal bir yolculuk sunan bu film, kendini tanıma ve potansiyelini keşfetme yolunda sana ilham verecek. Will’in hikayesi, yeteneklerini fark etmenin ve onları en iyi şekilde değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Belki de senin de içindeki deha bir gün ortaya çıkacak!