Başarı mı, Tatmin mi? Girişimcinin İçsel Boşlukla Savaşı

2022 yılında Harvard Business Review tarafından yayınlanan bir çalışma, 300'den fazla erken aşama teknoloji girişimcisinin psikolojik durumunu inceledi. Katılımcıların %68'i, şirketleri belli bir büyüklüğe ulaştığında ya da yatırım aldığında 'bekledikleri tatmin hissine erişemediklerini' belirtti. Yani dışarıdan görülen başarı, içerideki boşluğu doldurmaya yetmiyor.

İnsan beyninin ödül sistemine dair yapılan nöropsikolojik çalışmalar da bu hissi destekler niteliktedir. Örneğin, University College London tarafından yürütülen bir deneyde, dopamin salınımını tetikleyen asıl unsurun başarıya ulaşmak değil, başarıya yaklaştığını hissetmek olduğu tespit edildi. Bu 'ilerleme hissi', beynin ödül merkezlerini uyarıyor ve kişiye tatmin duygusu veriyor. Hedef gerçekleştiğinde ise bu biyolojik uyarım ani bir şekilde azalıyor, bu da 'zirvede neden boşluk hissettim?' sorusunun cevabını biyolojik düzeyde açıklıyor.

Bu durumu yaşayan girişimciler için en çarpıcı gerçeklerden biri şu olabilir. Tırmanışta hissedilen heyecan, zirveden daha tatmin edici olabilir. Çünkü süreçteki mücadele, anlam yaratır. Amaç gerçekleştiğinde o mücadele sona erer ve anlam geçici olarak silikleşir.

‘Zirvede yıldızlara yakınsın, ama aynı zamanda yapayalnızsın.’

İşte bu içsel boşluk, pek çok başarılı girişimcinin sessizce yaşadığı bir gerçekliktir. Sıklıkla dışarıya anlatılmaz, çünkü başarıya ulaşmış birinin mutsuz olma hakkı yokmuş gibi düşünülür. Oysa başarı ve tatmin, aynı anda var olmak zorunda değildir.

Bu içsel boşluk duygusu bizi bir başka önemli soruya götürür.

Tatmin duygusu ne zaman ve nasıl oluşur?

Cevap belki de beklediğimiz kadar karmaşık değildir. Tatmin; sürecin kendisiyle kurulan, anlamla beslenen, aidiyetle derinleşen bir duygudur. Başarıdan farklı olarak, dış dünya tarafından verilmez, içeride inşa edilir. Yatırımlar, medya görünürlüğü ve büyüme rakamları elbette önemlidir. Ancak tüm bu dış başarılar, kişinin kendiyle barış içinde olmadığı bir yerde kalıcı bir tatmin yaratmaz.

Amerikalı psikoterapist Irvin Yalom, 'İnsanı iyileştiren şey, diğer insanlara sağladığı faydanın farkındalığıdır' der.

İşte bu farkındalık, girişimcinin tatmin duygusunu besleyen en temel kaynaklardan biridir. Sadece üretmek değil; ürettiğinin kime, nasıl hizmet ettiğini bilmek.

Bu nedenle tatminin oluşması, başarıdan çok anlamla bağlantılıdır.

Anlam ise çoğu zaman hızla koşarken değil, durup etrafına baktığında fark edilir.