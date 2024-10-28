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Başak Burçlarını Çıldırtacak 12 Dağınık Fotoğraf

etiket Başak Burçlarını Çıldırtacak 12 Dağınık Fotoğraf

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 11:16

Eğer bir Başak burcuysanız düzen ve temizlik sizin için diğer herkesten çok daha önemlidir diye düşünüyoruz. O zaman aşağı kaydırmaya devam edin ve dağınıklığa ne kadar katlanabildiğinizi bize gösterin!

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1. Makyaj sonrası dağılan banyo...

1. Makyaj sonrası dağılan banyo...

Kadınlar çok iyi bilir ki dışarı çıkılacağı zaman makyaj malzemeleri ortaya serilir ve çılgınca hazırlık yapılır. Bu hazırlığın ardından güzeller güzeli bir kadına dönüşülse de banyonun böyle bırakılması pek hoş değil tabii.

2. Yere atılmış çoraplar ile tam bir dağınık yatak odası...

2. Yere atılmış çoraplar ile tam bir dağınık yatak odası...

Elbette hepimizin zaman zaman yatak odası dağılabiliyor, yatağımızı toplamamazlık yapabiliyoruz. Ama bu durum bir elin parmağını geçmez. Gördüğümüz odada ise bu dağınıklık artık bir rutin haline gelmiş, çok rahat anlaşılıyor!

3. Kaç günlük bulaşığın biriktiğinin belli olmadığı mutfak...

3. Kaç günlük bulaşığın biriktiğinin belli olmadığı mutfak...

Sizin de fotoğrafa baktığınızda kolları sıvayıp bir an önce süngerle bulaşıkları yıkamak geçiyor değil mi? Bizim de öyle! Ayrıca bu mutfakta yemek yapılıp yeniyor bir de, akıl alır gibi değil!

4. Tüm kıyafetlerin tıkıştırıldığı gardırop...

4. Tüm kıyafetlerin tıkıştırıldığı gardırop...

Eğer siz de dolabınızdaki kıyafetleri renk tonlarına göre sırayla diziyorsanız bu dolabın dağınıklığı sizi ekstra rahatsız edecektir. Şu dolabı hızlıca toparlamak bize öyle iyi gelirdi ki...

5. Her adımda ayağınıza bir oyuncağın battığı çocuk odası...

5. Her adımda ayağınıza bir oyuncağın battığı çocuk odası...

Çocukların oyun oynaması çok güzel, yaratıcılıklarını geliştirmek için de çok önemli. Ancak bu görüntü hepimizi strese sokmuyor mu? Bu odayı toplasanız da birkaç dakika içinde tekrar dağılacaktır...

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6. Çalışmaya odaklanmanın imkansız olduğu çalışma masası...

6. Çalışmaya odaklanmanın imkansız olduğu çalışma masası...

Çalışmak için masanın tertemiz olması gerekiyor. Öbür türlü insan dağınıklığa odaklanıyor ve hiçbir şey yapamıyor. Yani bu masanın çalışılabilir hale gelmesi için epey bir temizlik şart gibi...

7. Her şeyin her yerde olduğu salon...

7. Her şeyin her yerde olduğu salon...
wp.inews.co.uk

Eğer bebekli bir evde yaşıyorsanız bu görüntünün evinizin her günkü hali olduğunu ne yazık ki bilirsiniz. Ancak bu görüntüye bakmak bile hepimizi çok yoruyor! Buraları toparlamak ardından da temizlemek gerçekten çok zor.

8. Bir türlü toparlanmayan asi ergen genç kız odası...

8. Bir türlü toparlanmayan asi ergen genç kız odası...

Ergen odalarını bilirsiniz, her şey her yerdedir. Gençlere odalarını toplamalarını söylesek bile asla kabul etmezler, devamlı asi asi bağırmaya devam ederler. Biz toplamaya kalktığımızda ise bizimle kavga edip kıyameti koparırlar.

9. Ne eşyanın koyulduğu belli olmayan kiler...

9. Ne eşyanın koyulduğu belli olmayan kiler...

Kiler gerçekten de bir ev için en kurtarıcı odalardan biri. Ancak kileri de her şeyi içine tıkabileceğiniz bir yer olarak görmemek gerekiyor. Fotoğraftan da anlaşıldığı üzere bu kilerin sahipleri her şey çöplüğü olarak kullanmış kileri.

10. Aranılan kitabın bulunmasının imkansız olduğu kitaplık...

10. Aranılan kitabın bulunmasının imkansız olduğu kitaplık...

Birçok kişi büyük bir kitaplığın hayalini kurar ancak bu kesinlikle kurduğumuz hayalle örtüşmüyor! Böyle bir kitaplıkta kim ne aradığını bulabilir ki? Bu kitaplık öyle bir tozlanır ki... Orayı hiç açmıyoruz bile!

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11. Taşınma süreci öncesi her şeyin birbirine karıştığı salon...

11. Taşınma süreci öncesi her şeyin birbirine karıştığı salon...

Eğer çok taşınan biriyseniz bu görüntü size hiç de yabancı gelmeyecektir ve hatta belki de sizi tetikleyecektir bile! Bu görüntü hoşa gitmediği için taşınmayı olabildiğince toplu bir şekilde halletmek gerekiyor.

12. Uzun zamandır temizlenmemiş o bahçe...

12. Uzun zamandır temizlenmemiş o bahçe...

Gelelim son fotoğrafımıza... Her yerin dağınık olduğu ev görüntülerinden sonra yeşillikler ile içinizi açalım dedik ancak tabii ki size dağınık bir bahçe getirdik! Bu bahçeyi toplamak göründüğünden çok daha zor!

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