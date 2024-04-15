Barselona’daki Ev Sahibi Arda Turan’ı Mahkemeye Verdi: Arda Turan Eve 230 Bin Euro Zarar Vermekle Suçlanıyor

Arda Turan'ın Barcelona'da forma giydiği dönemde İspanya'da kaldığı villanın sahibi, genç teknik adam hakkında konuta zarar verme gerekçesiyle şikayette bulundu. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015-2018 yılları arasında İspanya temsilcisi Barcelona formasını giydiği dönemde kiracı olarak kaldığı villa tipi evde 230 bin Euro'luk hasar bırakmakla suçlanıyor.