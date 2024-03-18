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Barış Yarkadaş'ın Mehmet Şimşek'li Lüks İftar ve Faiz Talimatı İddialarına Bankalar Birliği'nden Cevap Geldi

Barış Yarkadaş'ın Mehmet Şimşek'li Lüks İftar ve Faiz Talimatı İddialarına Bankalar Birliği'nden Cevap Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.03.2024 - 13:31

Ekonominin patronu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılarla yaptığı iftara yönelik iddialar ve Türkiye Bankalar Birliği'nin cevabı gündemde. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, Bakan Mehmet Şimşek'in bankacılarla yaptığı iftara yönelik kulis bilgilerinde, hem fiyat hem de talimat iddialarında bulundu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Bakan Mehmet Şimşek'in bankacılarla yaptığı iftara yönelik kulis bilgilerinde, hem fiyat hem de talimat iddialarında bulundu.

Yarkadaş, 'Bakan Mehmet Şimşek’in kişi başı 4345 TL’lik iftar yemeği' başlıklı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankaların genel müdürleriyle İstanbul’un en lüks restoranı olan Mandarin Oriental Bosphorus’ta buluştuğunu ve iftar yemekleri menüsünün kişi başına 4345 TL olduğunu yazmıştı.

Yarkadaş ayrıca, Şimşek'in yemekte banka genel müdürlerine "Faizleri yüzde 62,5 yapın" talimatı verdiğini, bankaların faizleri "ertesi gün" yükselttiğini belirtti.

Yarkadaş ayrıca, Şimşek'in yemekte banka genel müdürlerine "Faizleri yüzde 62,5 yapın" talimatı verdiğini, bankaların faizleri "ertesi gün" yükselttiğini belirtti.

İftarda ev sahibin olan TBB'de cevap gecikmedi. "Bakan Şimşek'in 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddialar doğru değildir" denirken, Bakan Şimşek ile Yönetim Kurulu üyelerinin "12 Mart'ta mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya geldiği" belirtildi.

İftarda ev sahibin olan TBB'de cevap gecikmedi. "Bakan Şimşek'in 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddialar doğru değildir" denirken, Bakan Şimşek ile Yönetim Kurulu üyelerinin "12 Mart'ta mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya geldiği" belirtildi.

Açıklamada, 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde verilen mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya gelmişlerdir' denilirken, iftar yemeğinin İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Bankası genel müdürlüğünde yapıldığı açıklandı.

Yemekteki görüşmelerde ekonomi ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelerin konuşulduğu ifade edilirken, "Barış Yarkadaş’ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır." denildi.

Yemekteki görüşmelerde ekonomi ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelerin konuşulduğu ifade edilirken, "Barış Yarkadaş’ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır." denildi.

'Bakan Mehmet Şimşek'in iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir' denirken, haber için 'iftira' denildi.

Türkiye Bankalar Birliği, siyasete alet olmak istemediklerini açıklayarak bu konuda hassasiyet beklediklerini belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği, siyasete alet olmak istemediklerini açıklayarak bu konuda hassasiyet beklediklerini belirtti.
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