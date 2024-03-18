Barış Yarkadaş'ın Mehmet Şimşek'li Lüks İftar ve Faiz Talimatı İddialarına Bankalar Birliği'nden Cevap Geldi

Açıklamada, 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde verilen mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya gelmişlerdir' denilirken, iftar yemeğinin İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Bankası genel müdürlüğünde yapıldığı açıklandı.