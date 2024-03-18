Barış Yarkadaş'ın Mehmet Şimşek'li Lüks İftar ve Faiz Talimatı İddialarına Bankalar Birliği'nden Cevap Geldi
Barış Yarkadaş'ın Mehmet Şimşek'li Lüks İftar ve Faiz Talimatı İddialarına Bankalar Birliği'nden Cevap Geldi
Ekonominin patronu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılarla yaptığı iftara yönelik iddialar ve Türkiye Bankalar Birliği'nin cevabı gündemde. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
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Gazeteci Barış Yarkadaş, Bakan Mehmet Şimşek'in bankacılarla yaptığı iftara yönelik kulis bilgilerinde, hem fiyat hem de talimat iddialarında bulundu.
Yarkadaş ayrıca, Şimşek'in yemekte banka genel müdürlerine "Faizleri yüzde 62,5 yapın" talimatı verdiğini, bankaların faizleri "ertesi gün" yükselttiğini belirtti.
İftarda ev sahibin olan TBB'de cevap gecikmedi. "Bakan Şimşek'in 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddialar doğru değildir" denirken, Bakan Şimşek ile Yönetim Kurulu üyelerinin "12 Mart'ta mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya geldiği" belirtildi.
Yemekteki görüşmelerde ekonomi ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelerin konuşulduğu ifade edilirken, "Barış Yarkadaş’ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır." denildi.
Türkiye Bankalar Birliği, siyasete alet olmak istemediklerini açıklayarak bu konuda hassasiyet beklediklerini belirtti.
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