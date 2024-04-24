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Bankalar Tedirgin: Kredilerde Alarm Seviyesine Gelindi mi?

Bankalar Tedirgin: Kredilerde Alarm Seviyesine Gelindi mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.04.2024 - 12:51

Bankacılık sektörü, ödemeleri 30 ila 90 gün aralığında geciken kredilerde yükselişle diken üstünde. Bankacılık sektör kaynakları 'yakın izlemede' olan kredilerdeki artışı yakından izliyor.

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Faizlerdeki artış, kredi ödemelerini de yükseltirken, geciken ödemelere de uygulanan faizler borcun bir döngüye girmesine yol açıyor.

Faizlerdeki artış, kredi ödemelerini de yükseltirken, geciken ödemelere de uygulanan faizler borcun bir döngüye girmesine yol açıyor.

Yüksek enflasyonla alım gücü düşen vatandaşın kredi ödemelerinde de zorlandığı görülürken, gecikmelerdeki artış da sektörü tedirgin ediyor.

Bankacılık sektörü kaynakları 30 ila 90 gün ödemesi geciken kredileri yakın izlemeye alırken, bu alandaki artışı yakından izliyor. 

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, bankacılık kaynakları, yükselişin çok büyük olmadığını ancak bir trend değişimi görüldüğünü iletiyor.

BDDK, verilerine göre, şubat ayında yakın izlemeye giren krediler için ayrılan karşılık 212,9 milyar lira olurken, 1 yıldaki artış yüzde 30 oranında oldu.

BDDK, verilerine göre, şubat ayında yakın izlemeye giren krediler için ayrılan karşılık 212,9 milyar lira olurken, 1 yıldaki artış yüzde 30 oranında oldu.

Bankacılık sektöründe krediler üç gruba ayrılıyor: İlk iki grup 'canlı krediler' olarak nitelendirilirken, ödemeleri vaktinde yapılan ya da 30 günden fazla gecikme yaşanmayan krediler olurken, ödenmeme riski düşük olan krediler olarak sınıflandırılıyor. 

İkinci grup, 'yakın izlemedeki krediler' yani gelişmelerden bağımsız borçluya ait olumsuz nedenlerle riski orta düzeyde olan ya da 30 ila 90 gün arası ödeme gecikmesi yaşanan kredilerin bulunduğu grup oluyor. 

Üçüncü grup da 'takibe düşen krediler' olurken, teminatsız tahsil imkanı sınırlı olan, riski yüksek ve zarara yol açması muhtemel krediler olarak görülüyor ve dönem dönem de varlık yönetim şirketlerine satılan krediler bu sınıftan oluyor.

2024 yılında varlık yönetim şirketlerine devretmesi beklenen kredi miktarının 13 milyar lirayı aşması bekleniyor.

2024 yılında varlık yönetim şirketlerine devretmesi beklenen kredi miktarının 13 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Bankacılık sektöründe uzman bir akademisyenin görüşüne göre, BDDK verilerinde yakın izlemedeki kredilerde yükselişin çok hızlı olmadığı ancak bir trend değişikliğinden bahsedilebileceği belirtiliyor. Yakın izlemedeki kredilerde son iki ayın verileri daha yakından izlenerek sorun yaşanıp yaşanmayacağı görülecek.

Bankacılık sektöründe uzman bir akademisyenin görüşüne göre, BDDK verilerinde yakın izlemedeki kredilerde yükselişin çok hızlı olmadığı ancak bir trend değişikliğinden bahsedilebileceği belirtiliyor. Yakın izlemedeki kredilerde son iki ayın verileri daha yakından izlenerek sorun yaşanıp yaşanmayacağı görülecek.
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