Bankalar Tedirgin: Kredilerde Alarm Seviyesine Gelindi mi?
Bankalar Tedirgin: Kredilerde Alarm Seviyesine Gelindi mi?
Bankacılık sektörü, ödemeleri 30 ila 90 gün aralığında geciken kredilerde yükselişle diken üstünde. Bankacılık sektör kaynakları 'yakın izlemede' olan kredilerdeki artışı yakından izliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Faizlerdeki artış, kredi ödemelerini de yükseltirken, geciken ödemelere de uygulanan faizler borcun bir döngüye girmesine yol açıyor.
BDDK, verilerine göre, şubat ayında yakın izlemeye giren krediler için ayrılan karşılık 212,9 milyar lira olurken, 1 yıldaki artış yüzde 30 oranında oldu.
2024 yılında varlık yönetim şirketlerine devretmesi beklenen kredi miktarının 13 milyar lirayı aşması bekleniyor.
Bankacılık sektöründe uzman bir akademisyenin görüşüne göre, BDDK verilerinde yakın izlemedeki kredilerde yükselişin çok hızlı olmadığı ancak bir trend değişikliğinden bahsedilebileceği belirtiliyor. Yakın izlemedeki kredilerde son iki ayın verileri daha yakından izlenerek sorun yaşanıp yaşanmayacağı görülecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın