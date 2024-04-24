Bankalar Tedirgin: Kredilerde Alarm Seviyesine Gelindi mi?

Bankacılık sektöründe krediler üç gruba ayrılıyor: İlk iki grup 'canlı krediler' olarak nitelendirilirken, ödemeleri vaktinde yapılan ya da 30 günden fazla gecikme yaşanmayan krediler olurken, ödenmeme riski düşük olan krediler olarak sınıflandırılıyor.

İkinci grup, 'yakın izlemedeki krediler' yani gelişmelerden bağımsız borçluya ait olumsuz nedenlerle riski orta düzeyde olan ya da 30 ila 90 gün arası ödeme gecikmesi yaşanan kredilerin bulunduğu grup oluyor.

Üçüncü grup da 'takibe düşen krediler' olurken, teminatsız tahsil imkanı sınırlı olan, riski yüksek ve zarara yol açması muhtemel krediler olarak görülüyor ve dönem dönem de varlık yönetim şirketlerine satılan krediler bu sınıftan oluyor.