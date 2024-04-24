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Bankada Parası Olanlar Dikkat: Mevduat Avantajında Sona mı Yaklaşılıyor?

Bankada Parası Olanlar Dikkat: Mevduat Avantajında Sona mı Yaklaşılıyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.04.2024 - 10:41

Türk Lirası cinsinden mevduatta parası olanlar için, gelir vergisi stopajı uygulaması 30 Nisan'da bitiyor. Henüz uzatılmayan uygulamada stopaj oranı yüzde 5 olarak sürerken, 1 Mayıs itibarıyla stopaj oranı yüzde 15'e çıkabilir.

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Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadede stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadede de yüzde 3 olurken, 1 yıldan daha uzun vadelerde stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor.

Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadede stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadede de yüzde 3 olurken, 1 yıldan daha uzun vadelerde stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor.

Bigpara'nın haberine göre, 30 Nisan sonrası uygulama uzamazsa stopaj oranları tüm vadelerde yüzde 15'e çıkacak.

Türk Lirası'na yönelik "liralaşma" stratejisinin sürmesi nedeniyle, stopaj oranlarının düşük kalması bekleniyor.

Türk Lirası'na yönelik "liralaşma" stratejisinin sürmesi nedeniyle, stopaj oranlarının düşük kalması bekleniyor.

Uygulamadan faydalanmak için 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda yüzde 5 gelir vergisi stopajı için 30 Nisan 2024 tarihinden önce vadenin yenilenmesi gerekiyor. Bu oranda, anaparadan elde edilen faiz geliri 10 puan fazla getiri sağlıyor.

Düzenlemenin yenilenmesi ve uzatılması beklenirken, stopaj oranlarında avantajın sürmesi bankaların özel faiz oranları uyguladıkları mevduata yönelimde önemli görülüyor.

Merkez Bankası, politika faizi yüzde 50 seviyesinde bulunurken, bankalar da TL mevduatlar için faizleri yükseltmeye devam ediyor.

Merkez Bankası, politika faizi yüzde 50 seviyesinde bulunurken, bankalar da TL mevduatlar için faizleri yükseltmeye devam ediyor.

3 aylık vadede TL mevduat faizleri yüzde 70'e yaklaşırken, son açıklanan enflasyon oranı yüzde 68,50'ye yakınsamıştı.

3 aylık vadede TL mevduat faizleri yüzde 70'e yaklaşırken, son açıklanan enflasyon oranı yüzde 68,50'ye yakınsamıştı.

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyonda yükselişin yaz dönemine kadar sürmesi beklenirken, faizlerin bir süre daha yüksek kalması bekleniyor.

Piyasalarda, enflasyonun yüzde 35-40 bandına gerilemesi, mevduat faizlerinin de bu seviyelerde kalmasıyla ekonomide toparlanma ve fiyat istikrarı oluşması beklentisi korunuyor.

Piyasalarda, enflasyonun yüzde 35-40 bandına gerilemesi, mevduat faizlerinin de bu seviyelerde kalmasıyla ekonomide toparlanma ve fiyat istikrarı oluşması beklentisi korunuyor.

Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararı öncesi de artırımların sürmesiyle mevduat faizinin reel getiri sağlaması beklentisi de hakim oluyor.

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