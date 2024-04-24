Bankada Parası Olanlar Dikkat: Mevduat Avantajında Sona mı Yaklaşılıyor?
Bankada Parası Olanlar Dikkat: Mevduat Avantajında Sona mı Yaklaşılıyor?
Türk Lirası cinsinden mevduatta parası olanlar için, gelir vergisi stopajı uygulaması 30 Nisan'da bitiyor. Henüz uzatılmayan uygulamada stopaj oranı yüzde 5 olarak sürerken, 1 Mayıs itibarıyla stopaj oranı yüzde 15'e çıkabilir.
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Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadede stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadede de yüzde 3 olurken, 1 yıldan daha uzun vadelerde stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor.
Türk Lirası'na yönelik "liralaşma" stratejisinin sürmesi nedeniyle, stopaj oranlarının düşük kalması bekleniyor.
Merkez Bankası, politika faizi yüzde 50 seviyesinde bulunurken, bankalar da TL mevduatlar için faizleri yükseltmeye devam ediyor.
3 aylık vadede TL mevduat faizleri yüzde 70'e yaklaşırken, son açıklanan enflasyon oranı yüzde 68,50'ye yakınsamıştı.
Piyasalarda, enflasyonun yüzde 35-40 bandına gerilemesi, mevduat faizlerinin de bu seviyelerde kalmasıyla ekonomide toparlanma ve fiyat istikrarı oluşması beklentisi korunuyor.
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