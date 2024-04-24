Bankada Parası Olanlar Dikkat: Mevduat Avantajında Sona mı Yaklaşılıyor?

Uygulamadan faydalanmak için 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda yüzde 5 gelir vergisi stopajı için 30 Nisan 2024 tarihinden önce vadenin yenilenmesi gerekiyor. Bu oranda, anaparadan elde edilen faiz geliri 10 puan fazla getiri sağlıyor.

Düzenlemenin yenilenmesi ve uzatılması beklenirken, stopaj oranlarında avantajın sürmesi bankaların özel faiz oranları uyguladıkları mevduata yönelimde önemli görülüyor.