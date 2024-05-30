Bankacılık Uygulamalarının Son Üç Şifreyi Beğenmemesine İki Çift Lafı Olan İnsanlar
Bankacılık Uygulamalarının Son Üç Şifreyi Beğenmemesine İki Çift Lafı Olan İnsanlar
Mobil bankacılık çok büyük kolaylık. Ülkedeki bankaların da çok pratik ve kolay kullanımlı bankacılık uygulamaları var. Bu uygulamalar sayesinde eskiden saatler süren işlemleri kolaylıkla halletsek de uygulamaların da canımızı sıkan yanları var. Bunlardan birisi de güvenlik amaçlı 3 veya 6 ay gibi kısa sürelerde şifrenin yenilenmesi, bunun da yetmeyip bu şifrenin son üç şifreden farklı olması, üstüne ardışık sayı veya doğum tarihine benzeyen şifreler kullanılamaması...
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Haliyle duruma isyan eden kişiler de mevcut.
Kombinasyon bulmaya çalışanlar...
İlginç benzetmeler yapanlar...
Yalvaranlar...
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Bittik artık. Tükendik.
Buna benzer bir durum.
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