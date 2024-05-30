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Bankacılık Uygulamalarının Son Üç Şifreyi Beğenmemesine İki Çift Lafı Olan İnsanlar

Bankacılık Uygulamalarının Son Üç Şifreyi Beğenmemesine İki Çift Lafı Olan İnsanlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.05.2024 - 15:31

Mobil bankacılık çok büyük kolaylık. Ülkedeki bankaların da çok pratik ve kolay kullanımlı bankacılık uygulamaları var. Bu uygulamalar sayesinde eskiden saatler süren işlemleri kolaylıkla halletsek de uygulamaların da canımızı sıkan yanları var. Bunlardan birisi de güvenlik amaçlı 3 veya 6 ay gibi kısa sürelerde şifrenin yenilenmesi, bunun da yetmeyip bu şifrenin son üç şifreden farklı olması, üstüne ardışık sayı veya doğum tarihine benzeyen şifreler kullanılamaması...

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Haliyle duruma isyan eden kişiler de mevcut.

Haliyle duruma isyan eden kişiler de mevcut.
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İsyanını videoyla ifade edenler...

Kombinasyon bulmaya çalışanlar...

Kombinasyon bulmaya çalışanlar...
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İlginç benzetmeler yapanlar...

İlginç benzetmeler yapanlar...

Yalvaranlar...

Yalvaranlar...
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Bittik artık. Tükendik.

Bittik artık. Tükendik.
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Buna benzer bir durum.

Buna benzer bir durum.
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