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Balkon Temizliğini Efektif Hale Getirecek 10 Öneri

etiket Balkon Temizliğini Efektif Hale Getirecek 10 Öneri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 15:34

Evde temizlik yapılırken balkon temizliği en hoşlanılmayan temizliklerin başında gelir. Çünkü tekrardan çok hızlı kirlenebilir ve sabır istiyor. Ama elbette balkon temizliğini efektif hale getirmeye yardımcı olacak yöntemler de yok değil.

Gelin bu yöntemlere birlikte bakalım!

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1. Doğru ekipman ve malzeme seçimi sizi en başından 1 - 0 öne geçirir.

1. Doğru ekipman ve malzeme seçimi sizi en başından 1 - 0 öne geçirir.

Temizlik için elbette bir takım malzemelere ve ekipmanlara ihtiyaç duyarsınız o  gerekli olan ekipmanları yanınızda bulundurun. Bunlar arasında temel olarak  bez, sünger, temizlik maddeleri ve bir sopa kesinlikle olmalıdır.

2. Çevre en başından kesinlikle kontrol altına alınmalı.

2. Çevre en başından kesinlikle kontrol altına alınmalı.

Eğer balkonunuz kapalı bir balkon değilse ilk müdahaleyi temizlik başlamadan hemen önce yapmanız gerekir. Çünkü efektif bir temizlik yapmak istiyorsak çevreyle bağlantımızı minimize etmemiz gerekiyor. Bunun içinse belli başlı ek yöntemlere başvurulabilir.

3. Kedi kumu kullanımı ilginç bir çözüm yöntemi olabilir.

3. Kedi kumu kullanımı ilginç bir çözüm yöntemi olabilir.

Kulağa enteresan da gelse balkonunuzda sık sık kedi kumu kullanarak kirlenmeyi azaltabilirsiniz. Kedi kumu, nem ve koku emici özelliği ile balkonunuzu daha temiz tutmanıza yardımcı olur. Bu da uzun vadede efektif bir temizliğe öncülük eder.

4. Balkonunuzdaki bitkileri düzenli olarak sulayın. Yorgun bitki balkonunuzun kullanım verimini azaltır.

4. Balkonunuzdaki bitkileri düzenli olarak sulayın. Yorgun bitki balkonunuzun kullanım verimini azaltır.

Balkonunuzda bulunan bitkileri düzenli olarak sulayarak, toprak ve yaprakların kurumasını önleyebilirsiniz. Ayrıca bitkileri düzenli olarak budayarak, balkonunuzun daha temiz ve düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz.

5. Balkonunuzda bulunan duvarları belli aralıkta temizlemek işinizi kolaylaştırır.

5. Balkonunuzda bulunan duvarları belli aralıkta temizlemek işinizi kolaylaştırır.

Belli aralıklar ile yapılan duvar temizliği, nem ve küf oluşumunu engeller. Nemli bir bez ile duvarları silerek, üzerinde biriken toz ve kirleri temizlersiniz. Böylece efektif bir temizliğe giden yolda yeni bir adım daha atmış olursunuz.

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6. Genel temizlikten ayrı olarak balkonunuzda bulunan mobilyalara ekstra kontroller yapabilirsiniz.

6. Genel temizlikten ayrı olarak balkonunuzda bulunan mobilyalara ekstra kontroller yapabilirsiniz.

Mobilyalar kirleri ve bir takım küçük çöpleri, eğer siz ayrıntılı bakmaz iseniz muhafaza edebilir. Bundan kaynaklı olarak da balkonunuzda zaman zaman anlam veremediğiniz bir şekilde kirli olabilir. Bu tarz bir olay yaşamamak için de mobilyalarınıza ekstra özen gösterebilirsiniz.

7. Evinizde balkonunuzun kirlenmesine neden olabilecek etkenleri sınırlayın.

7. Evinizde balkonunuzun kirlenmesine neden olabilecek etkenleri sınırlayın.

Evinizin balkonuna çıkarken ayakkabılarınızı çıkararak, dışarıdan getirdiğiniz toz ve kirlerin balkonunuzu kirletmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca sigara içiyorsanız, sigara izmaritlerini balkonunuzda biriktirmemeye de özen gösterin.

8. Balkonunuzda biriken toz ve kirleri temizlemek için ıslak temizlik yapın.

8. Balkonunuzda biriken toz ve kirleri temizlemek için ıslak temizlik yapın.

Su hayatın temeli olduğu kadar temizliğin de temeli. Temizlik maddelerinden yardım alarak da sonunda aktif bir hamleye geçmiş olursunuz.

9. Zemin temizliğine dikkat edin.

9. Zemin temizliğine dikkat edin.

Zemin temizliğine ve temizlikten sonra kuruyup kurumadığına ekstra dikkat etmekte yarar var. Tehlikeli kazalardan uzak durmuş olursunuz.

10. Düzenli olarak yaptıklarınızı tekrar edin. Böylece her seferinde tekrar tekrar aynı problemler ile karşılaşmazsınız.

10. Düzenli olarak yaptıklarınızı tekrar edin. Böylece her seferinde tekrar tekrar aynı problemler ile karşılaşmazsınız.

Ayrıca balkonunuzu düzenli olarak temizlemek, daha etkili ve efektif bir temizlik sağlar. Haftada en az bir kez balkonunuzu temizlemek, yapacağınız her temizlikte size efektif bir süre sağlar.

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