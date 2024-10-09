Görüş Bildir
Haberler
Finans
Balkanların Güçlü Ülkelerinden Macaristan’ın Para Birimi Forint Hakkında 12 Bilgi

etiket Balkanların Güçlü Ülkelerinden Macaristan’ın Para Birimi Forint Hakkında 12 Bilgi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 14:01

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile büyüleyici bir yer olan Macaristan, Orta Avrupa'da yer alır. Ekonomik açıdan ne süreçte olduğu tam olarak anlayabilmek için para birimi hakkında bilgilere sahip olmak gerekir. Gelin hep beraber Forint hakkında bilgiler edinelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Forint isminin tarihi

1. Forint isminin tarihi

Forint, İtalya'nın Floransa şehrinde basılan altın paralar olan fiorino d'oro'dan türetilmiştir. 14. yüzyılda Macaristan'da I. Károly döneminde fiorino d'oro'ya benzer altın madeni paralar basılınca ismini de benzer bir şekilde almıştır.

2. Modern zamandaki durumu

2. Modern zamandaki durumu

1946'da yaşanan aşırı enflasyonu kontrol altına almak için Forint resmi para birimi olarak tanıtılmıştır. Macaristan, 2. Dünya savaşı sonrası en büyük enflasyonunu yaşamıştır. Forint'ten önceki para birimi Pengo değerini aşarı kaybedince yerine Forint gelimiştir.

3. Kod ve sembolü

3. Kod ve sembolü

'Ft' sembolü olan Forint'in uluslararası piyasalardaki ISO para kodu HUF olarak bilinir. Döviz piyasalarında kullanılan bu kod sayesinde Macaristan dışında da Forint işlemleri yapılabilir.

4. Alt birimleri

4. Alt birimleri

1 Forint, 100 filler'e bölünmektedir. Fakat günümüzde filler değersiz bir duruma geldiği için kaldırılmıştır. Almanca kökenli olan filler düşük değerli madeni para anlamına gelir. 1999'dan beri Forint herhangi bir alt birime bölünmüyor.

5. Enflasyon dönemindeki durumu

5. Enflasyon dönemindeki durumu

2. Dünya Savaşı'ndan sonra Macaristan'da en büyük hiper enflasyonlardan biri yaşanmıştır. Eski para birimi Pengo değerini aşırı hızlı kaybetmiş. Bu yüzden hükümet yeni paralar basmaya başladı. 1946'da Forint, Pengo'nun yerini aldı ve ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Banknotlar

6. Banknotlar

Forint banknotları 500 Ft, 1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000 Ft, 10.000 Ft ve 20.000 Ft olarak ayrılır. Banknotların her birinin üzerinde Macaristan'ı simgeleyen semboller bulunur. 10.000 Forint banknotunun üzerinde I. Stephen, Macaristan’ın kurucu kralı yer alıyor.

7. Madeni paralar

7. Madeni paralar

Madeni paralar 5 Ft, 10 Ft, 20 Ft, 50 Ft, 100 Ft ve 200 Ft’tir. Daha önce var olan 1 Ft ve 2 Ft madeni paraları ise 2008’de kaldırılmıştır. Bu, küçük para birimleri düşük satın alma gücü nedeniyle basılmıştır.

8. Banknotlarda yer alan figürler

8. Banknotlarda yer alan figürler

Banknotlarının üzerinde Macar tarihine damga vurmuş önemli liderler, devlet adamları ve kültürel figürler yer alır. 500 Forint'in üzerinde II. Ferenc Rákóczi, Macaristan'ın bağımsızlık hareketlerinin önde gelen isimlerinden biri bulunur. 20.000 Forint'in üzerinde ise Macar özgürlük hareketinin önemli liderlerinden II. Ferenc Rákóczi'nin resmi bulunur.

9. Euro'ya geçiş hedefleri

9. Euro'ya geçiş hedefleri

2004'te Macaristan Avrupa Birliği'ne katılmıştır, fakat bu süreçte Euro'ya geçiş olmamıştır. Bunun nedeni ekonomik kriterlerini tam olarak yerine getirmede birtakım sıkıntılar yaşanmıştır. Macaristan'ın ne zaman Euro'ya geçeceği belli değil.

10. Forint'in tarihsel kökenleri

10. Forint'in tarihsel kökenleri

Macaristan’da ilk Forint madeni parası, 1325 yılında Macar Kralı I. Károly döneminde basıldı. Bu paralar, Floransa’da kullanılan altın paralarla benzer özelliklere sahipti. O dönemde, Macaristan önemli bir altın madeni üreticisi olduğu için Forint paraları, büyük oranda saf altından yapılırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Uluslararasında Forint

11. Uluslararasında Forint

Forint'in kullanım alanı sadece Macaristan değildir. Uluslararası döviz piyasasında da işlem gören bir para birimidir. Yatırım için Forint sık sık kullanılır. Özellikle Orta Avrupa'da ticarette kullanılır.

12. Güvenlik önlemleri

12. Güvenlik önlemleri

Forint banknotları sahtecilikle mücadele etmek için birçok güvenlik özelliğine sahiptir. UV ışıkta görülebilen gizli işaretler, özel mürekkepler, hologramlar ve kabartma baskılar yer alır. Bu, Forint’in sahtecilik girişimlerine karşı korunmasını sağlamaktadır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın