‘Balıkla’ Cinsel İlişkiye Girdiği İddia Edilen 58 Yaşındaki Kadın Mahkemeye Çıkarıldı

Avustralya'da bir teknede canlı balıkla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen 58 yaşındaki kadın Catherine Lee June mahkemeye çıkarıldı. 58 yaşındaki kadın, çıkarıldığı Hobart Sulh Ceza Mahkemesi'nde herhangi bir itiraz olmaksızın duruşmanın ertelenmesini talep etti.