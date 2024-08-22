‘Balıkla’ Cinsel İlişkiye Girdiği İddia Edilen 58 Yaşındaki Kadın Mahkemeye Çıkarıldı
‘Balıkla’ Cinsel İlişkiye Girdiği İddia Edilen 58 Yaşındaki Kadın Mahkemeye Çıkarıldı
Avustralya'da bir teknede canlı balıkla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen 58 yaşındaki kadın Catherine Lee June mahkemeye çıkarıldı. 58 yaşındaki kadın, çıkarıldığı Hobart Sulh Ceza Mahkemesi'nde herhangi bir itiraz olmaksızın duruşmanın ertelenmesini talep etti.
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Balıkla cinsel ilişkiye giren birini daha önce duymuş muydunuz? Duymadıysanız hazır olun!
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Avustralya'da bir teknede canlı balıkla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla suçlanan bir kadın mahkemeye çıkarıldı.
58 yaşındaki Catherine Lee June, çıkarıldığı Hobart Sulh Ceza Mahkemesi'nde herhangi bir itiraz olmaksızın duruşmanın ertelenmesini talep etti.
Polis, June'un hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiği videolarının bulunduğunu ve bir alabalık ile arasında "cinsel bir aktiviteyi" tasvir eden bir video nedeniyle yargılandığını ifade etti.
Kadına, ek olarak cinsel ilişkiye girme amaçlı ürün üretme ve çoğaltma suçlaması da yöneltildi.
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Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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