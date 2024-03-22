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Balıkesir’deki Deprem Sonrası Naci Görür’den Uyarı: “Daha Önce 7.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu”

Balıkesir’deki Deprem Sonrası Naci Görür’den Uyarı: “Daha Önce 7.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu”

Balıkesir Naci Görür
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.03.2024 - 08:18

AFAD, dün akşam saatlerinde Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açılamıştı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede yaşanan büyük depremleri hatırlatarak uyarıda bulundu.

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Marmara Bölgesi’nde bulunan Çanakkale’de yaşanan üst üste depremler sonrasında Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde de deprem meydana geldi.

Marmara Bölgesi’nde bulunan Çanakkale’de yaşanan üst üste depremler sonrasında Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde de deprem meydana geldi.

4.0 büyüklüğünde deprem, il merkezi ile bazı komşu illerde hissedildi.

4.0 büyüklüğünde deprem, il merkezi ile bazı komşu illerde hissedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin deprem tarihi hakkında bilgi vererek açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin deprem tarihi hakkında bilgi vererek açıklamada bulundu.

“Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir Fay Zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20. yüzyılda 1924,1952 ve 1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Balıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur. Sevgiyle.”

“Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir Fay Zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20. yüzyılda 1924,1952 ve 1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Balıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur. Sevgiyle.”

Naci Görür’ün paylaşımı 👇

Naci Görür’ün paylaşımı 👇
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