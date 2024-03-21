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AFAD’dan Deprem Açıklaması: Balıkesir’de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

AFAD’dan Deprem Açıklaması: Balıkesir’de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.03.2024 - 22:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklama göre; Balıkesir Dursunbey’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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Türkiye’nin her yerinde depremler olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin her yerinde depremler olmaya devam ediyor.

Bir deprem haberi de Balıkesir’den geldi.

Bir deprem haberi de Balıkesir’den geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 22:20’de meydana gelen depremin derinliği 7.7 olarak açıklandı.

Saat 22:20’de meydana gelen depremin derinliği 7.7 olarak açıklandı.
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Selver.1994.06

Çok geçmiş olsun Balıkesir umarım ciddi bir sıkıntı yoktur !

gnyy

Hissetmedik bile

seremonix

İstanbul'da hissedilmedi panikledik !

s.rtc

istanbulda hissedilmediyse sorun yok