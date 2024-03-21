AFAD’dan Deprem Açıklaması: Balıkesir’de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
AFAD’dan Deprem Açıklaması: Balıkesir’de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
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Türkiye’nin her yerinde depremler olmaya devam ediyor.
Bir deprem haberi de Balıkesir’den geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 22:20’de meydana gelen depremin derinliği 7.7 olarak açıklandı.
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Çok geçmiş olsun Balıkesir umarım ciddi bir sıkıntı yoktur !
Hissetmedik bile
İstanbul'da hissedilmedi panikledik !
istanbulda hissedilmediyse sorun yok