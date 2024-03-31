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Balıkesir 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Balıkesir'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Balıkesir 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Balıkesir'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:36

Türkiye, sandıklara giderek seçimini yaptı. 31 Mart Yerel seçiminde vatandaşlar, belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Tüm gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Balıkesir'de son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

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Balıkesir 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Balıkesir 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Balıkesir'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde büyükşehirde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor.

Balıkesir'de sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Balıkesir'de sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Saat 19.29 itibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: % 10.16

Balıkesir'de seçimi kim kazandı?

Balıkesir'de seçimi kim kazandı?

  • CHP adayı Ahmet Akın: 34 bin 851 - Oyların yüzde 48,80'i

  • AK Parti adayı Yücel Yılmaz: 30 bin 29 - Oyların yüzde 42,05'i

Sayım sürüyor. Güncellenecek.

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