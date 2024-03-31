Balıkesir 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Balıkesir'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?
Balıkesir 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Balıkesir'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?
Türkiye, sandıklara giderek seçimini yaptı. 31 Mart Yerel seçiminde vatandaşlar, belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Tüm gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Balıkesir'de son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
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Balıkesir 31 Mart Yerel Seçim sonucu
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