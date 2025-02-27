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Balık Yeni Ayında Bir Kaos Daha! Astrolog Dinçer Güner Uyardı, 28 Şubat'ta Başlıyor

Balık Yeni Ayında Bir Kaos Daha! Astrolog Dinçer Güner Uyardı, 28 Şubat'ta Başlıyor

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 00:04

Sadece 28 gün sürüyor diye hemen biter sandık ama Şubat ayı astroloji dünyasını yerinden oynattı desek yeridir. Retrolar sona erdi, biraz sular duruldu ama gökyüzü her an güçlü bir etki ile hayatımıza bambaşka açılardan etkilerde bulundu. Ayın son gününde bir de Balık Yeni Ay'ı var ki aklınızla kalbinizi çatıştıracak. Gelin, 28 Şubat'ta meydana gelecek Balık Yeni Ay'ında neler olacağını ünlü astrolog Dinçer Güner'den öğrenelim! 

İşte, Balık burcunda meydana gelen Yeni Ay hakkında bilmeniz gerekenler... 

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Kısacık ay bitmiyor: Şubat ayının son gününde Balık burcunun 9. derecesinde Yeni Ay meydana gelecek!

Kısacık ay bitmiyor: Şubat ayının son gününde Balık burcunun 9. derecesinde Yeni Ay meydana gelecek!

Yeni Ay'ın etkilerini bir haftadır hissediyoruz. Şimdi İkizler burcundaki Jüpiter'in kare aşısı da devreye giriyor. Yani 1 hafta daha Yeni Ay etkisinde geliyor gelmekte olan... Sahi, neler olacak Balık burcu Yeni Ay'ında? 

Gelin, Yeni Ay'ın etkilerini ünlü astrolog Dinçer Güner'den öğrenelim! 👇

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Balık Yeni Ay'ını anlatmaya, astrolojideki Balık sembolü ile başlıyor. Peki, nedir bu Balık sembolü?

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Balık Yeni Ay'ını anlatmaya, astrolojideki Balık sembolü ile başlıyor. Peki, nedir bu Balık sembolü?

Aslında astrolojiye meraklı olan pek çoğumuzun da bildiği gib Balık, içe dönük ve hayalciliği ile tanınıyor. Üstelik beraberinde; mistik olaylar, bilinçaltı kesişmeleri, değişkenlik, merhamet, vicdan, sanat, bağımlılık, karmaşa, şaşan hedefler, tutulmayan sözler, koşulsuz inanç, büyük fedakarlıklar ve paylaşılan sevgi gibi iyi kötü saymakla bitmeyecek pek çok şeyi de getiriyor.

Balık burcu Yeni Ay'ı ise kapımıza derin hisler ve güçlü bir maneviyatla geliyor!

Balık burcu Yeni Ay'ı ise kapımıza derin hisler ve güçlü bir maneviyatla geliyor!

Derin hislere kapılacağımız bu dönemde maneviyat ve şefkat teması ile yeni başlangıçlar yapmak mümkün. Ayrıca içe dönük bir hale geldiğiniz bu dönemde beklenmedik farkındalıklar da yaşayabilirsiniz.

"Duygular, şefkat derken her şey güzel gidiyor" diyorsanız, bekleyin çünkü Jüpiter gerilimi ile geliyor!

"Duygular, şefkat derken her şey güzel gidiyor" diyorsanız, bekleyin çünkü Jüpiter gerilimi ile geliyor!

Yeni Ay esnasında İkizle burcunda seyahat eden Jüpiter bir de kare açı yapıyor... İşte şimdi olanlar oluyor. Güner'e göre bu gerilimli açı meydan okumalara ve çözüm bekleyen konulara yönelmemize neden oluyor. 

Bir yandan içimizdeki duyarlı taraf öne çıkıyor, bir yandan olaylara mantık ile bakmamızı sağlayan; her şeyi sorgulatan, analitik zihni uyandıran ve güçlü iletişimi temel alan İkizler burcu etkisi çıka geliyor. Haliyle duygular ile mantığı dengelemek şart oluyor!

Kalbinizin sesine mi kulak vereceksiniz, yoksa düşünüp sorgulayarak mı adım atacaksınız?

Kalbinizin sesine mi kulak vereceksiniz, yoksa düşünüp sorgulayarak mı adım atacaksınız?

İşte bu iki çelişki arasında 1 hafta bekliyor bizi. Ünlü astroloğa göre bir yanınız 'Kalbinin sesine kulak ver' derken, bir yanınız 'Önce bir düşün, araştır, sorgula' diyor. Bu içsel gerilime hazır olun, kararsızlıklar da yaşanabilir bu dönemde.

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Yeni başlangıçlara adım atarken bir anda akla gelen o soru: "Gerçekten yapılabilir mi?"

Bir diğer gerilim ise yeni başlangıçlara, hayallere ve ilham veren adımlarla biraz da pembe gözlüklere iten Balık enerjisi ile mantıksal bakış açısıyla sorgulayan ve garanti adımlar atmak isteyen İkizler enerjisi arasında olacak. Yani heyecan verici başlangıçlar yapabilirsiniz, ama 'Gerçekten yapabilir miyim?' sorusunu yanıtlayabilirseniz.

Tabii bir yanınız konuşmak isteyecek, bir yanınızsa susmak!

Tabii bir yanınız konuşmak isteyecek, bir yanınızsa susmak!

İçine dönük Balık Yeni Ay'ına inat sizi konuşturmak isteyen iletişim dehası İkizler enerjisi olacak. Sezgiler, fikirler; içe dönük ve hayalci hedefler, konuşmalar ve yeni bilgiler... Tüm bunlara inat hızlı karar verme zamanı Yeni Ay! 

Bir yandan Balık enerjisi ile gerçeklerden kaçma eğiliminden de uzaklaşın ve dengeyi tutturun. Bu aralar en çok bu dengeye ihtiyacınız olacak.

Bilgi kirliliği, dikkatsizlik ve fazla anlam yüklemekten kaçının!

Bilgi kirliliği, dikkatsizlik ve fazla anlam yüklemekten kaçının!

Adeta sesin ve sessizliğin birleştiği bu süreçte etrafta asılsız bilgiler dolaşabilir. Ya da birtakım abartılar nedeniyle fazla anlam yükleyebilirsiniz, sözlere ve duygulara. Aman dikkat burada başlar kalp kırıklıkları da!

Astrolog Dinçer Güner, dünya açısından da ele alıyor Balık Yeni Ay'ını: "Cüzdanlar sarsılabilir"

Astrolog Dinçer Güner, dünya açısından da ele alıyor Balık Yeni Ay'ını: "Cüzdanlar sarsılabilir"

Söylentilere kapılıp yatırım yapmaktan kaçının. Yatırım kararlarınızı alırken çokça dikkat etmeniz gerekse de ekonomik anlamda güçlenmenizi sağlayacak fikirler de ortaya çıkabilir.

Siyaset sahnesinde tartışmalara da gebe Balık Yeni Ay'ı!

Siyaset sahnesinde tartışmalara da gebe Balık Yeni Ay'ı!

Liderlerden duygusal söylemler, somut adımlar ve tartışma yaratacak bilgi paylaşımları bekliyor, Güner! Bu arada skandallar ve gizli meseleler ortaya çıkabilir, perde arkasındaki sırlar su yüzüne çıkabilir. 

Söylemeden geçmeyelim, küresel çapta dolandırıcılık haberleri de yeri yerinden oynatabilirmiş!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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