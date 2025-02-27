Balık Yeni Ayında Bir Kaos Daha! Astrolog Dinçer Güner Uyardı, 28 Şubat'ta Başlıyor

Yeni Ay esnasında İkizle burcunda seyahat eden Jüpiter bir de kare açı yapıyor... İşte şimdi olanlar oluyor. Güner'e göre bu gerilimli açı meydan okumalara ve çözüm bekleyen konulara yönelmemize neden oluyor.

Bir yandan içimizdeki duyarlı taraf öne çıkıyor, bir yandan olaylara mantık ile bakmamızı sağlayan; her şeyi sorgulatan, analitik zihni uyandıran ve güçlü iletişimi temel alan İkizler burcu etkisi çıka geliyor. Haliyle duygular ile mantığı dengelemek şart oluyor!