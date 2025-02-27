Balık Yeni Ayında Bir Kaos Daha! Astrolog Dinçer Güner Uyardı, 28 Şubat'ta Başlıyor
Balık Yeni Ayında Bir Kaos Daha! Astrolog Dinçer Güner Uyardı, 28 Şubat'ta Başlıyor
Sadece 28 gün sürüyor diye hemen biter sandık ama Şubat ayı astroloji dünyasını yerinden oynattı desek yeridir. Retrolar sona erdi, biraz sular duruldu ama gökyüzü her an güçlü bir etki ile hayatımıza bambaşka açılardan etkilerde bulundu. Ayın son gününde bir de Balık Yeni Ay'ı var ki aklınızla kalbinizi çatıştıracak. Gelin, 28 Şubat'ta meydana gelecek Balık Yeni Ay'ında neler olacağını ünlü astrolog Dinçer Güner'den öğrenelim!
İşte, Balık burcunda meydana gelen Yeni Ay hakkında bilmeniz gerekenler...
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Kısacık ay bitmiyor: Şubat ayının son gününde Balık burcunun 9. derecesinde Yeni Ay meydana gelecek!
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, Balık Yeni Ay'ını anlatmaya, astrolojideki Balık sembolü ile başlıyor. Peki, nedir bu Balık sembolü?
Balık burcu Yeni Ay'ı ise kapımıza derin hisler ve güçlü bir maneviyatla geliyor!
"Duygular, şefkat derken her şey güzel gidiyor" diyorsanız, bekleyin çünkü Jüpiter gerilimi ile geliyor!
Kalbinizin sesine mi kulak vereceksiniz, yoksa düşünüp sorgulayarak mı adım atacaksınız?
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Yeni başlangıçlara adım atarken bir anda akla gelen o soru: "Gerçekten yapılabilir mi?"
Tabii bir yanınız konuşmak isteyecek, bir yanınızsa susmak!
Bilgi kirliliği, dikkatsizlik ve fazla anlam yüklemekten kaçının!
Astrolog Dinçer Güner, dünya açısından da ele alıyor Balık Yeni Ay'ını: "Cüzdanlar sarsılabilir"
Siyaset sahnesinde tartışmalara da gebe Balık Yeni Ay'ı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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