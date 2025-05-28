Balık mı, Kova mı, Başak mı? Sen Hangi Burçtan Biriyle Evleneceksin?
Burçlar sadece günlük falımızda karşımıza çıkmaz, aynı zamanda ilişkilerde de önemli bir yer tutar. Peki, ya senin hayat partnerin hangi burçtan biri olacak? Aşk, yıldızların ellerinde mi? Hadi bakalım seninle hangi burç yıldızları en çok uyum sağlar!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Evleneceğin kişiyle birlikte bir akşam geçiriyorsunuz diyelim. Hangi aktiviteden daha çok keyif alırsın?
3. Aşık olduğun kişiyle ne tarz bir iletişim seni daha çok mutlu eder?
4. Sence hangi ortam daha rahat?
5. Hangi tür hobilerden hoşlanırsın?
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6. Seyahatlerinde rota tercihin nasıl olur?
7. Hangi tür ortak değerlere sahip olmayı önemsersin?
8. Hangi sosyalleşme yöntemini tercih edersin peki?
9. Son soru! Hangi mevsim seni yansıtıyor?
Ateş burçlarından biri olacak!
Su burçlarından biriyle!
Hava burçlarından biriyle evleneceksin!
Toprak burçlarından biriyle evleneceksin!
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