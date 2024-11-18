Bakışları Bile Cinsellik Kokan 10 Dizi Karekteri

Hem çok romantik hem çok seksi lordumuz. Sosyetenin tüm hanımları kendisine zevce olmak istedi bir dönem. Ancak o aşkı tercih edenlerden. Libidosunun da ne kadar yüksek olduğunu bir bakışta anlayabilirsiniz! Kendisi hayatının aşkını bulunca biraz köşesine çekilmiş oldu.