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Bakışları Bile Cinsellik Kokan 10 Dizi Karekteri

etiket Bakışları Bile Cinsellik Kokan 10 Dizi Karekteri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 23:46

Bazı dizi karakterleri var ki bakışları bile insanın içini delip geçmeye yetiyor. Onları izledikçe sevişmek ne demek onu öğreniyoruz desek abartmış olmayız! İşte bakışlarından cinsellik akan o dizi karakterleri...

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1. Christian Troy - Nip/Tuck

1. Christian Troy - Nip/Tuck

Nip/Tuck televizyon ekranlarının bugüne kadar gelmiş geçmiş en iddialı ve şaşırtıcı dizilerinden biri. Dizinin iflah olmaz çapkın doktoru Christian Troy ise kadınların göz bebeği desek yanlış olmaz sanırım. Bir bakışında nice kadının ahı mevcut.

2. Lucifer Morningstar - Lucifer

Cennetin düşmüş meleği, cehennemin yakışıklı prensi Lucifer Morningstar bu listenin hakkını verenlerden. Seksiliği, karizması şöyle dursun her bölümde muhakkak kendini gösteren yüksek libidosuyla insanın başını döndürüyor.

3. Tokyo - La Casa De Papel

3. Tokyo - La Casa De Papel

Suç dünyasının en seksi isimlerinden Tokyo. Dizinin büyük bir kısmını sırtlıyor hatta. Kendisine karşı koyabilen kişi sayısı oldukça az. Rio'nun başka şansı var mıydı sizce?

4. Eric Northman - True Blood

4. Eric Northman - True Blood

Kimse kusura bakmasın ama vampir evreninde Eric Northman kadar seksisi zor bulunur. Bakışları, konuşması, duruşu, her şeyiyle ben buradayım diyor. Göz göze gelene vahlar olsun! İşi çok zor.

5. Nate Jacobs - Euphoria

5. Nate Jacobs - Euphoria

Son yılların en seksi karakterlerinden biri diyebiliriz kendisi için. Başta Z kuşağı olmak üzere tüm kuşakların gözdesi olmuş durumda. Karanlık duruşunun ardında gizlediği bakışlar kendisinin en güçlü özelliği. Kızlar onun için kapışıp dururken kendisi herkesi kenardan seyretmekle yetiniyor.

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6. Lord Anthony Bridgerton - Bridgerton

6. Lord Anthony Bridgerton - Bridgerton

Hem çok romantik hem çok seksi lordumuz. Sosyetenin tüm hanımları kendisine zevce olmak istedi bir dönem. Ancak o aşkı tercih edenlerden. Libidosunun da ne kadar yüksek olduğunu bir bakışta anlayabilirsiniz! Kendisi hayatının aşkını bulunca biraz köşesine çekilmiş oldu.

7. Tully Hart - Firefly Lane

7. Tully Hart - Firefly Lane

Ateşböceği yolu kızlarından Tully'nin hem güzel gözleri hem de muhteşem bir aurası var. Ona bakarken etkisinden çıkamıyorsunuz. Oysa Tully böyle görünmekten çok da hoşlanmıyor. Vitrinime değil iklimime gelenlere kapım açık diyor.

8. Alex Vause - Orange Is The New Black

8. Alex Vause - Orange Is The New Black

Alex'in kendine güvenini o gözlüğü düzeltişinde bile görebilirsiniz. Her ne kadar içten duygusal da olsa, o buz gibi ateşli bakışlar, upuzun bir boy ve boğuk ses. Sadece erkeklerin değil kadınların da radarında kendisi.

9. Gloria Pritchett - Modern Family

9. Gloria Pritchett - Modern Family

Gloria o aksanlı konuşmasıyla çok tatlı bir karakter olsa da bakışlarından bile seksilik aktığı gerçeğini değiştirmiyor. En güzel latin genleri kendisini ev olarak seçmiş. Saçları, duruşu, bakışları... Jay gerçekten de turnayı gözünden vurmuş.

10. Steve Harrington - Strangers Things

10. Steve Harrington - Strangers Things

Steve izleyicilerin gözü önünde büyüdü resmen. Hem seksi hem de şapşal havasıyla müthiş biri gerçekten. İçindeki bebek bakıcısı kendisini durdurursa ortalığın tozunu dumanına katacak. Biraz daha zamanı var diyelim.

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