Bakışları Bile Cinsellik Kokan 10 Dizi Karekteri
Bakışları Bile Cinsellik Kokan 10 Dizi Karekteri
Bazı dizi karakterleri var ki bakışları bile insanın içini delip geçmeye yetiyor. Onları izledikçe sevişmek ne demek onu öğreniyoruz desek abartmış olmayız! İşte bakışlarından cinsellik akan o dizi karakterleri...
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1. Christian Troy - Nip/Tuck
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2. Lucifer Morningstar - Lucifer
3. Tokyo - La Casa De Papel
4. Eric Northman - True Blood
5. Nate Jacobs - Euphoria
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