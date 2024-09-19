Bakımevi İçin Korkunç İddia: Otizmli Genç Açlıktan mı Öldü?
Bakımevi İçin Korkunç İddia: Otizmli Genç Açlıktan mı Öldü?
İstanbul’da bir bakımevinde 17 yaşındaki Hüseyin Timuçin isimli otizmli gencin hayatını kaybetmesiyle ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. Kurum, Hüseyin Timuçin’in ailesine hastalığını söylememekte ısrar etmiş ve ailenin avukatının açıklamasına göre vücudunda darp izleri de bulunan genç açlıktan hayatını kaybetmiş.
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Gelişimsel bir bozukluk olan otizm hastası Hüseyin Timuçin, annesinin rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da bulunan bir bakımevine yerleştirildi.
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Ekol TV’den Şeyma Kan’ın haberine göre, talihsiz genç ölmeden 1 gün önce aileye SMS ile “Çocuğunuz hasta” mesajı gönderildi ancak daha önce 4 kez hastaneye kaldırılan Hüseyin Timuçin için herhangi bir bilgilendirilme yapılmadı.
Ailenin avukatı, adli tıp raporunda Hüseyin Timuçin’in açlıktan öldüğünün tespit edildiğini söyledi.
Çocuklarının ihmalden öldüğünü savunan ailesi, hukuk savaşı başlattı ancak savcılık kurumla ilgili takipsizlik raporu verdi. Karara itiraz eden aile gelecek güzel haberle yüreklerinin soğumasını bekliyor.
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