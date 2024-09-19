Bakımevi İçin Korkunç İddia: Otizmli Genç Açlıktan mı Öldü?

İstanbul’da bir bakımevinde 17 yaşındaki Hüseyin Timuçin isimli otizmli gencin hayatını kaybetmesiyle ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. Kurum, Hüseyin Timuçin’in ailesine hastalığını söylememekte ısrar etmiş ve ailenin avukatının açıklamasına göre vücudunda darp izleri de bulunan genç açlıktan hayatını kaybetmiş.