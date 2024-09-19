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Bakımevi İçin Korkunç İddia: Otizmli Genç Açlıktan mı Öldü?

Bakımevi İçin Korkunç İddia: Otizmli Genç Açlıktan mı Öldü?

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 12:25

İstanbul’da bir bakımevinde 17 yaşındaki Hüseyin Timuçin isimli otizmli gencin hayatını kaybetmesiyle ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. Kurum, Hüseyin Timuçin’in ailesine hastalığını söylememekte ısrar etmiş ve ailenin avukatının açıklamasına göre vücudunda darp izleri de bulunan genç açlıktan hayatını kaybetmiş.

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Gelişimsel bir bozukluk olan otizm hastası Hüseyin Timuçin, annesinin rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da bulunan bir bakımevine yerleştirildi.

Gelişimsel bir bozukluk olan otizm hastası Hüseyin Timuçin, annesinin rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da bulunan bir bakımevine yerleştirildi.

Ekol TV’den Şeyma Kan’ın haberine göre, talihsiz genç ölmeden 1 gün önce aileye SMS ile “Çocuğunuz hasta” mesajı gönderildi ancak daha önce 4 kez hastaneye kaldırılan Hüseyin Timuçin için herhangi bir bilgilendirilme yapılmadı.

Ekol TV’den Şeyma Kan’ın haberine göre, talihsiz genç ölmeden 1 gün önce aileye SMS ile “Çocuğunuz hasta” mesajı gönderildi ancak daha önce 4 kez hastaneye kaldırılan Hüseyin Timuçin için herhangi bir bilgilendirilme yapılmadı.

Kaynak

Ailenin avukatı, adli tıp raporunda Hüseyin Timuçin’in açlıktan öldüğünün tespit edildiğini söyledi.

Ailenin avukatı, adli tıp raporunda Hüseyin Timuçin’in açlıktan öldüğünün tespit edildiğini söyledi.

Kurum ise Hüseyin Timuçin’in ailesini arayarak “Bizden şikayetçi olmayın” talebinde bulundu.

Çocuklarının ihmalden öldüğünü savunan ailesi, hukuk savaşı başlattı ancak savcılık kurumla ilgili takipsizlik raporu verdi. Karara itiraz eden aile gelecek güzel haberle yüreklerinin soğumasını bekliyor.

Çocuklarının ihmalden öldüğünü savunan ailesi, hukuk savaşı başlattı ancak savcılık kurumla ilgili takipsizlik raporu verdi. Karara itiraz eden aile gelecek güzel haberle yüreklerinin soğumasını bekliyor.

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