Bakanlıktan Yeni Burger Kararı: Yumurta ve Ete Düzenleme Geliyor
Bakanlıktan Yeni Burger Kararı: Yumurta ve Ete Düzenleme Geliyor
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/y...
Yeni düzenleme Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandı. Düzenlemeye göre yumurtada Avrupa standardı hedeflenirken Et tebliğine 'Burger' tanımı da eklendi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı yumurta ve et ürünlerine yönelik bir dizi düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre yumurtada Avrupa standardı hedeflenirken Et tebliğine 'Burger' tanımı da eklendi.
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Vatandaşların tüketici menfaatlerinin korunması, gıda güvenlik ve sağlığı ile haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yapılan bu düzenlemede Türk Gıda Kodeksi “Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği” ile “Yumurta Tebliği”nde bir dizi yenilenmeye gidiyor.
AB Yumurta Pazarlama Standartlarına ilikin komisyonun tüzüğünde yer alan A sınıfı yumurtalar, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılmalı, işaretlenmeli ve paketlenmeli, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde işaretlenmeyen A sınıfı yumurtalar B sınıfı yumurta olarak değerlendirilir” kuralı düzenlenen yeni tebliğde yer alıyor. Son Tüketim Tarihi ibaresi de AB'de olduğu gibi "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi" olarak güncelleniyor.
Et Tebliğine eklenen yeni tanımlar da dikkat çekiyor. Tanımların daha anlaşılır hale gelmesi sağlanacak. Örneğin tebliğe ilk kez “burger”, “kanatlı burger” tanımı eklenerek, üretim şekli belirleniyor.
Taslağa göre burger, “Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin biri veya birkaçının karışımına, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı veya kanatlı et karışımını veya pişirilmiş et ürününü” ifade edecek.
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Et tebliğindeki yeni tanımlara göre kanatlı et döneri ve kanatlı eti karışımlarının yağ miktarı yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülüyor.
İnsan sağlığı, gıda güvenliği ve gıda kalitesi için tüketicinin “Son Tüketim Tarihi (STT)” ve “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT)” kavramlarını ve farklarını bilmesi önemli. Milliyet'te yer alan habere göre, Bakanlığın Gıda Etiketlerinde Raf Ömrü Bilgisinin Belirlenmesi ve Belirtilmesi Hakkında Kılavuz’unda STT’si geçen gıdanın, koku, tat, görünüş gibi duyusal özelliklerinde değişiklik olmasa bile tüketilmemesi gerektiği uyarısı yer aldı.
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