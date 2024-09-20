Bakanlığın Narin Raporu Tamamlandı: Köydeki Çocuklar Konuşmaması İçin Baskılanmış Olabilir
Bakanlığın Narin Raporu Tamamlandı: Köydeki Çocuklar Konuşmaması İçin Baskılanmış Olabilir
Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile aynı mahallede yaşayan çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından psikolojik destek verildi. Bakanlık yetkililerinin hazırladığı raporda, mahallede bulunan çocukların olayla ilgili kesinlikle konuşmaması için aileleri tarafından baskılanmış olabileceği yer aldı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’de yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın korkunç şekilde katledilmesi sonrasında aynı mahallede bulunan çocuklar için harekete geçilmişti.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Narin’in öldürülmesi sonrasında aynı mahalledeki yaşları 7 ila 13 arasındaki yaklaşık 50 çocuğa psikolojik destek sağladı.
Çocuklarla görüşen ekiplerin hazırladığı ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a sunulan raporda, “Çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri” değerlendirmesi yer aldı.
Raporda ayrıca, çocukların aileleri tarafından konuyla ilgili kesinlikle konuşmayın talimatı almış olabileceği de yer aldı.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği öğrenildi.
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