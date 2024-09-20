Bakanlığın Narin Raporu Tamamlandı: Köydeki Çocuklar Konuşmaması İçin Baskılanmış Olabilir

Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile aynı mahallede yaşayan çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından psikolojik destek verildi. Bakanlık yetkililerinin hazırladığı raporda, mahallede bulunan çocukların olayla ilgili kesinlikle konuşmaması için aileleri tarafından baskılanmış olabileceği yer aldı.