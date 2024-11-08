Bahtsız Sinekten Her Durumda Pozitif Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bahtsız Sinekten Her Durumda Pozitif Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı bitirmeye hazırlandığımız bu Cuma günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
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Kaçırılmış diyorlar.
Alışamadık.
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Yarın görüşmek üzere 👋
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