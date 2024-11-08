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Bahtsız Sinekten Her Durumda Pozitif Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bahtsız Sinekten Her Durumda Pozitif Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.11.2024 - 18:42

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı bitirmeye hazırlandığımız bu Cuma günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

Kaçırılmış diyorlar.

Kaçırılmış diyorlar.
twitter.com

Alışamadık.

Alışamadık.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Benzer olaylar...

Benzer olaylar...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

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