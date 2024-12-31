onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Bağlantıda ama Kopuk: Dijital Kalabalıkların Yalnızlığı

etiket Bağlantıda ama Kopuk: Dijital Kalabalıkların Yalnızlığı

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 08:01

TDK’nın 2024 yılı kelimesi seçilen “kalabalık yalnızlık,” modern insanın topluluklar içinde bile hissettiği yalnızlığı ifade ediyor. Sosyal medya ve dijital teknolojiler, bağlantıları artırırken derin bağlanma ihtiyacımızı karşılamıyor. Sosyal medyadaki arkadaş sayısı gerçeklik algısını değiştiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hardy ve Hari ne diyor?

Hardy ve Hari ne diyor?

Kalabalık yalnızlık kavramı, Thomas Hardy’nin Çılgın Kalabalıktan Uzak romanındaki bireysel yalnızlık ve Johann Hari’nin Kaybolan Bağlar kitabında ele alınan modern yalnızlık sorunuyla paralellik taşıyor. Hardy’nin Bathsheba Everdene karakteri, toplumsal baskılarla mücadele ederek yalnızlık içinde denge buluyor. Hari ise modern yalnızlığın; toplumsal bağların zayıflaması ve yüzeyselleşen ilişkilerle derinleştiğini vurguluyor. Sahte kalabalıklar yalnızlığımızı maskeliyor ama dolduramıyor.

Bir çözüm arayışı

Hardy’nin ve Hari’nin mesajları, yalnızlığın bir tehdit değil, insanlar arasında daha derin bağlar kurmak için bir fırsat olabileceğini gösterebilir. Kalabalıkların içinde anlamlı bağlar kurmayı öğrenmek, çağımızın en büyük meydan okumalarından biri. Çünkü sosyal medya varlığını sürdürmeye devam edecek.

Söz biterken...

“Kalabalık yalnızlık” yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumsal bir dönüşümün yansıması. Yalnızlığı anlamak ve onunla barışmak, gerçek özgürlük ve bağlanma yolunda ilk adım olabilir. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen sosyal medya hesaplarınızı kontrol eder misiniz? Bu yazıyı okumaya başladıktan sonra kalabalık için daha da yalnızlaşmış mısınız?

Instagram

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam