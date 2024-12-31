Bağlantıda ama Kopuk: Dijital Kalabalıkların Yalnızlığı
Bağlantıda ama Kopuk: Dijital Kalabalıkların Yalnızlığı
TDK’nın 2024 yılı kelimesi seçilen “kalabalık yalnızlık,” modern insanın topluluklar içinde bile hissettiği yalnızlığı ifade ediyor. Sosyal medya ve dijital teknolojiler, bağlantıları artırırken derin bağlanma ihtiyacımızı karşılamıyor. Sosyal medyadaki arkadaş sayısı gerçeklik algısını değiştiriyor.
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