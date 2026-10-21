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Azerbaycan'a Girişleri Yasaklanan Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar'dan Açıklama

Azerbaycan'a Girişleri Yasaklanan Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar'dan Açıklama

Azerbaycan
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 17:58
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Azerbaycan'ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından listedeki iki isimden peş peşe tepki geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e doğrudan seslendi. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ise yasağın nedenini Azerbaycan Büyükelçiliği'ne sordu.

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Azerbaycan, 31 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Azerbaycan, 31 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Azerbaycan makamları, 21 Ekim 2026'da yayımladığı resmi açıklamayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan kararda, listedeki isimlerin ülke mevzuatı uyarınca 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bildirildi.

Kararın gerekçesi olarak bu kişilerin sosyal medya ve internet platformlarında yaptığı açıklamalar gösterildi. Ancak kamuoyuyla paylaşılan metinde, listedeki her bir ismin hangi sözü ya da paylaşımı nedeniyle bu karara dahil edildiğine dair ayrıntıya yer verilmedi.

Listede siyasetçilerden spor dünyasına uzanan farklı isimlerin bulunması kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Yasağın açıklanmasının ardından gözler, listede adı geçenlerin vereceği yanıta çevrildi. İlk açıklamalar Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar'dan geldi.

Detaylar👇🏻

Fatih Erbakan'dan Aliyev'e: "Başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur."

Fatih Erbakan'dan Aliyev'e: "Başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur."
twitter.com

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kararın ardından sosyal medya hesabından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i etiketleyerek bir mesaj yayımladı. Erbakan, giriş yasağının kendisi için önemli olmadığını vurgularken Azerbaycan'da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağına dikkat çekti.

Erbakan'ın paylaşımı şöyle:

'Sayın İlham Aliyev!

Azerbaycan’da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur. 

Siyonist katil Herzog’u Bakü’de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter!

Zira biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey’den, Resulzade’den, Tagiyev’den öğrendik.

Bu ruhla ve bu şuurla bir kez daha diyorum ki; 

Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği!

Yaşasın iki devlet, tek millet!

Yaşasın dilde, fikirde, iş’te birlik!'

Ahmet Çakar, Büyükelçiliğe seslendi: "Benim ülkenize girişim niye yasaklandı?"

Ahmet Çakar, Büyükelçiliğe seslendi: "Benim ülkenize girişim niye yasaklandı?"

Listede adı yer alan bir diğer isim ise eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar oldu. Azerbaycan'a girişinin yasaklandığını öğrenen Çakar, karara şaşkınlıkla tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından doğrudan Azerbaycan Büyükelçiliği'ne çağrı yaptı.

Çakar paylaşımında, 'Sayın Azerbaycan Büyükelçiliği, benim ülkenize girişim niye yasaklandı? İzah eder misiniz lütfen...' ifadelerini kullandı.

Deneyimli yorumcu, ardından yaptığı ikinci paylaşımda Azerbaycan hakkında olumsuz bir söz söylemediğini savundu. Çakar, 'Benim Azerbaycan'a girişim niye yasak ki? Allah Allah. Ağzımdan aleyhte bir şey çıkmadı ki. Azerbaycan hakkında...' diyerek yasağın gerekçesini sorguladı.

Ahmet Çakar, kısa süre sonra paylaşımlarını sildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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