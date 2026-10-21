Azerbaycan'a Girişleri Yasaklanan Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar'dan Açıklama

Listede adı yer alan bir diğer isim ise eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar oldu. Azerbaycan'a girişinin yasaklandığını öğrenen Çakar, karara şaşkınlıkla tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından doğrudan Azerbaycan Büyükelçiliği'ne çağrı yaptı.

Çakar paylaşımında, 'Sayın Azerbaycan Büyükelçiliği, benim ülkenize girişim niye yasaklandı? İzah eder misiniz lütfen...' ifadelerini kullandı.

Deneyimli yorumcu, ardından yaptığı ikinci paylaşımda Azerbaycan hakkında olumsuz bir söz söylemediğini savundu. Çakar, 'Benim Azerbaycan'a girişim niye yasak ki? Allah Allah. Ağzımdan aleyhte bir şey çıkmadı ki. Azerbaycan hakkında...' diyerek yasağın gerekçesini sorguladı.

Ahmet Çakar, kısa süre sonra paylaşımlarını sildi.