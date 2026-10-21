Azerbaycan'a Girişleri Yasaklanan Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar'dan Açıklama
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Azerbaycan'ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından listedeki iki isimden peş peşe tepki geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e doğrudan seslendi. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ise yasağın nedenini Azerbaycan Büyükelçiliği'ne sordu.
Azerbaycan, 31 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.
Fatih Erbakan'dan Aliyev'e: "Başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur."
Ahmet Çakar, Büyükelçiliğe seslendi: "Benim ülkenize girişim niye yasaklandı?"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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