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Ayrılırken Bile Saygılı Olmak Mümkün: İlişkiyi Düzgün Bir Şekilde Bitirme Rehberi

etiket Ayrılırken Bile Saygılı Olmak Mümkün: İlişkiyi Düzgün Bir Şekilde Bitirme Rehberi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 23:01

İlişkiyi sonlandırmak çok zor bir süreç doğru ama bu sürecin ille de kötü olmasına gerek yok. Bu acı verici süreci daha rahat ve huzurlu geçirmek için vereceğimiz tüyolara bir bakın deriz! Gelin bunu başarmanın yollarına birlikte bakalım...

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Ayrılık sürecinde ilk yapman gereken neden ayrılmak istediğini anlamak.

Bu süreçte önce kendine dürüst olmalısın. Bu ayrılık kararını niye aldın, duyguların neler önce onu anlamalısın. Duygularını netleştirmek, doğru bir iletişim kurmanın ilk adımı. Eğer sen kendi duygularını anlarsan partnerine karşı daha dürüst ve net olabilirsin. Belirsizlik ise bu süreci daha da zorlaştıracaktır.

Doğru zaman ve yer seçimi çok önemli!

Bu ayrılık konuşmasını sen yapacaksan seçeceğin yer ve zaman oldukça önemli. Hassas şekilde geçecek konuşma için doğru bir yer ve zaman seçmelisin. Özel bir konuşma olacağı için aşırı kalabalık bir ortam olmamalı mesela. Ya da vaktin darsa başka bir güne ertelemek iyi olabilir, çünkü bu konuşma öyle aceleye gelmez.

Bu konuşmayı yüz yüze yapman gerektiğini söylememize gerek yok herhalde.

'Zor bir konuşma, ben yüz yüze yapamam' diye düşünüyor olabilirsin ama bunu yüz yüze yapmak zorundasın. İlişkini sağlıklı sona erdirmenin yolu bunu karşılıklı konuşarak yapmak. Mesaj üzerinden ya da telefonla bir ayrılık, hiç doğru bir yol değil.

Partnerine karşı dürüst olmalısın elbette.

Ayrılma sebebini açıklayacağın konuşmada partnerine karşı dürüst olmalısın. Yalan ya da net olmayan bir konuşma yaparsan sağlıklı bir ayrılık olmaz. Ayrılma sebebini açıkça ifade edeceğin bir konuşma partnerinin de senin de rahatlaman için gerekli. Tabii bu konuşmayı yaparken olabildiğince nazik olman gerektiğini söylememize gerek yok.

Bu senin konuşman olsa da partnerini de dinlemen gerekiyor.

Ayrılma kararın hem seni hem partnerini etkiliyen bir karar, önce bunu bilmelisin. O yüzden bu konuşmada konuştuğun kadar partnerinin de konuşmasına izin vermen gerek. Partnerin de bu süreçle ilgili fikrini söyleyebilmeli ve karşılıklı konuşabilmelisiniz. İlişkiyi sağlıklı sona erdirmek için onun da hislerini ifade etmesine izin vermen gerekiyor.

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Ayrılırken net olmakta yarar var bizce.

Ayrılırken saygılı olmak için kesin ve net bir konuşma yapman daha iyi olacaktır. Çünkü kararsızlık, süreci çok daha kötü hale getirebilir. Eğer düzgün bir şekilde partnerinden ayrılmak istiyorsan karar vermeli ve bu kararının arkasında durabilmelisin. Ama daha sen tam kararlı değilsen bu konuşmayı yaparak partnerini ne kadar yıpratacağını bir düşün!

Eski güzel anlarınızı ilişkiniz biterken kenara atmayın deriz!

İlişkin bitmiş olabilir ama güzel günler silinmiyor. Güzel anıları hatırlamak, bu süreci kolaylaştırabilir. Tabii bunu partnerine umut verecek şekilde yapmamalısın. Güzel anılardan bahsederek bu konuşmayı kolaylaştırabilir ve ilişkini düzgün bir şekilde bitirebilirsin.

Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına ekstra dikkat etmelisin.

Bu hiç paylaşım yapmayacaksın demek değil elbette. Sosyal medyada paylaşım yapabilirsin ama bunu yaparken dikkat etmelisin. Çünkü yapacağın paylaşımlar partnerini suçlayıcı ya da ima dolu olursa bu süreci zorlaştıracaktır. Ayrılıkla ilgili paylaşım yapmamaya ya da yaptıklarının saygı çerçevesinde olmasına dikkat etmen sana süreci yönetmede çok yardım edecektir.

Ayrılık sonrası hemen arkadaş kalmak çok doğru bir karar değil sanki!

Ayrıldıktan sonra arkadaş kalmak elbette çok güzel bir şey ama bunun hemen olmasını beklemek pek doğru değil. Böyle bir niyetin varsa bile buna biraz zaman vermek gerek. Ayrıldıktan sonra bir süre mesafeli kalın ve nasıl gittiğini görün bizce. Bu süreyi rahat geçirip iyileşme sürelerini tamamlarsan arkadaş kalmayı düşünebilirsin.

Böyle zamanlarda destek almak süreci kolaylaştırabilir.

Bu sürecin zor olduğunu hepimiz biliyoruz ama kolaylaştırıcı birkaç şey var. Bir uzmanla görüşerek bu sürecin çok daha kolay ve rahat geçmesini sağlayabilirsin. Uzmanla görüşmesen bile arkadaşlarından ya da ailenden destek alarak duygusal yükünü hafifletebilirsin.

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