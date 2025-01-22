Ayrılırken Bile Saygılı Olmak Mümkün: İlişkiyi Düzgün Bir Şekilde Bitirme Rehberi

Ayrılırken saygılı olmak için kesin ve net bir konuşma yapman daha iyi olacaktır. Çünkü kararsızlık, süreci çok daha kötü hale getirebilir. Eğer düzgün bir şekilde partnerinden ayrılmak istiyorsan karar vermeli ve bu kararının arkasında durabilmelisin. Ama daha sen tam kararlı değilsen bu konuşmayı yaparak partnerini ne kadar yıpratacağını bir düşün!