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Ayrılıkla Baş Etmek İçin Ne Yapman Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket Ayrılıkla Baş Etmek İçin Ne Yapman Gerektiğini Söylüyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 22:01

Ayrılık çok zor bir süreç. Peki senin bu süreci atlatman için ne yapman gerekiyor, biliyor musun? Öğrenmek için haydi teste!

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1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. Peki ne kadar süredir beraberdiniz?

3. Ayrılık sürecinde kendini nasıl hissediyorsun?

4. Bu aralar sosyal medya kullanımın nasıl?

5. Peki bu süreçte günlerin nasıl geçiyor?

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6. Uyuyabiliyor musun diye sorsak...

7. Ayrılık sürecinde yemekle aran nasıl onu da soralım mı?

8. Ayrılıkla ilgili bir uzmanla görüşmeyi düşündün mü?

Artık bu durumu kabullenmen gerekiyor.

Ayrılık kararı bazen çok aniden alınabiliyor. Sizin ayrılığınız da biraz böyle olmuş. O yüzden sen hâlâ ayrılığı kabullenemiyorsun. Ama artık her şey geride kaldı. Bu yüzden senin kabullenip yoluna devam etmen gerek. Evet, belki çok zor günler geçirdin ama bitti. Sürekli o kötü anları yaşayıp kendini iyice harap etmemelisin. Senin şimdi yoluna bakma zamanın. Gelecekte seni çok güzel şeyler bekliyor, buna inan. Kendine bir yol çiz ve bu yolda devam et!

Kendinle baş başa kalmalısın.

Ayrılıklar zor süreçler, bunu hepimiz biliyoruz. Bu süreci atlatmak için bazen kalabalıklar iyi olsa da bazen kendi başına kalman da kendini tekrar bulmak için iyi olabilir. Senin yapman gereken kendinle baş başa kalmak ve kendine odaklanmak. Bu süreçte mümkünse her şeye ara ver ve sadece duygularını yaşamaya çalış. Tabii burada duygularını bastırmadan doya doya yaşamalısın. Zor bu süreci yaşarken yapılan bazı şeyler yeterince iyi olmayabilir ama bu çok normal. Bu acının geçmesi için biraz zamana ve kendinle bir süre yalnız kalmaya ihtiyacın var!

Sevdiklerinden destek alman gerek!

Ayrılık süreci çok zorlu bir süreç. Bir sürü duygunun aynı anda yaşandığı bu süreci atlatmak için ihtiyacın olan bir destek ağı! Sevdiklerinin senin yanında olmasına ihtiyacın var. Yıpratıcı ayrılık sürecinde ailenle, sevdiklerinle ve arkadaşlarınla birlikte olmalısın. Çevren sevdiklerinle ne kadar dolu olusa ayrılığı atlatman o kadar kolaylaşır. Ayrılığın ilk zamanlarında birileriyle konuşmak zor gelse de konuştukça açılacaksın, emin ol!

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