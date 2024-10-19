Ayrılıkla Baş Etmek İçin Ne Yapman Gerektiğini Söylüyoruz!

Ayrılıklar zor süreçler, bunu hepimiz biliyoruz. Bu süreci atlatmak için bazen kalabalıklar iyi olsa da bazen kendi başına kalman da kendini tekrar bulmak için iyi olabilir. Senin yapman gereken kendinle baş başa kalmak ve kendine odaklanmak. Bu süreçte mümkünse her şeye ara ver ve sadece duygularını yaşamaya çalış. Tabii burada duygularını bastırmadan doya doya yaşamalısın. Zor bu süreci yaşarken yapılan bazı şeyler yeterince iyi olmayabilir ama bu çok normal. Bu acının geçmesi için biraz zamana ve kendinle bir süre yalnız kalmaya ihtiyacın var!