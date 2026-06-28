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Aynı Şarkı Neden Her Gün Aynı Hissi Vermez?

etiket Aynı Şarkı Neden Her Gün Aynı Hissi Vermez?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 12:01
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Bazen bir şarkıyı ilk dinlerken hissettiklerinizle, ertesi gün dinlediğinizdeki hissettiklerinizin birbiriyle hiç alakası olmaz. Bu yüzden de kafada şöyle bir soru oluşur: 'Dün ile bugün arasındaki fark nedir?'. Aslında cevabı oldukça basit. Bu içerikte de tam olarak bu soruyu cevaplayacağız.

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1. Ruh hali sürekli değişir.

İnsanın duyguları sabit bir makine gibi çalışmaz. Dün seni çok motive eden ve iyi hissettiren bir şarkı ertesi gün hüzünlü hissettirebilir. Çünkü o anki psikolojik durumun değişmiştir. Bunun nedeni de beyin aynı sesi farklı duygusal filtrelerden geçirir.

2. Deneyimlerin şarkının duygusunu değiştirir.

Şarkıyı ilk dinlediğin gün ile aylar sonra tekrar dinlediğin gün arasında yaşadıkların artık tamamen değişmiştir. Hayatındaki bu yeni deneyimlerden dolayı da otomatik olarak şarkının sende hissettirdikleri yeniden şekillenir. Bu da artık aynı duygular değildir.

3. Beyin anılarla bağ kurar.

Şarkıların bize hissettirdiklerinin nedeni beynin çoğu zaman bu hissi bir anıyla eşleştirmesinden dolayı kaynaklanır. o anı hatırladıkça şarkının hissi de değişir. Eğer güzel bir anıysa şarkının hissi güçlenir, bazen de o anının etkisini beyninizden siler.

4. Dopamin seviyesini etkiler.

Beyindeki ödül sistemi her gün aynı seviyede çalışmaz. Enerjin yüksekken şarkı daha çoşkulu hissettirirken, enerjin düşükken şarkı daha sönük kalır. Bu yüzden de aslında moraliniz de şarkıları hissetme biçiminizi etkileyen faktörlerden biridir.

5. Ortamsal faktörler de hislerinizi etkiler.

Aynı şarkıyı evde, otobüste, gece ya da sabah dinlemek de insana ayrı duygular hissettirir. Çevresel seslerin bile şarkıyı nasıl algıladığımıza dair birçok etkisi vardır. Bu yüzden aslında dinlediğiniz ortam bile hislerinizi etkiler.

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6. Sürekli dinlemek hisleri azaltır.

Bir şarkıyı tekrar tekrar dinlemek beynin ona verdiği tepkiyi azaltabilir. İlk gün şarkıya duyduğunuz büyük heyecan yerine artık beyin zamanla yerini alışkanlığa bırakır. Bu da beynin şarkıya karşı verdiği reaksiyonları azaltır.

7. Dikkat düzeyi değişir.

Şarkıyı bazen çok derin bir şekilde dinlerken, bazen de sadece arka planda size eşlik eder. Dikkat yoğunluğu artıkça duygusal olarak etkisi de artış gösterir. Fakat şarkıyı çok sık dinlediğiniz için beyin ilk zamanlardaki gibi tepki vermez ve sadece arka planda eşlik eden bir sese dönüşür.

8. Zihinsel çağrışımlar farklılaşır.

Aynı melodi farklı günlerde farklı düşüncelerinizi tetikleyebilir. Bu çağrışımlar da tamamen zihninizin o anki zihinsel odağı ile ilgilidir. Beyniniz eğer bir konuya çok yoğunluk verdiyse farklı düşünceleri algılamaz.

9. Fiziksel durumunuz da etkiler.

Fiziksel olarak hissettiğiniz uykusuzluk, yorgunluk, açlık gibi faktörler müzik algınızı kökten değiştirir. Vücut hali, müziği algılama biçiminizi etkileyen temel faktörlerin başında gelir. Beyninizin vereceği duygusal tepkiyi de doğrudan etkiler.

10. Bakış açınız değişmiş olabilir.

Zamanla duyguların da değişir. Aynı kişi olmadığın için artık o şarkıya karşı hissettiklerin de değişmiştir. Bu yüzden de o şarkı sanki artık sana hitap etmiyormuş gibi hissettirebilir. Kişisel gelişimimiz de zamanla hislerimizi etkiler.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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