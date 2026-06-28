Aynı Şarkı Neden Her Gün Aynı Hissi Vermez?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazen bir şarkıyı ilk dinlerken hissettiklerinizle, ertesi gün dinlediğinizdeki hissettiklerinizin birbiriyle hiç alakası olmaz. Bu yüzden de kafada şöyle bir soru oluşur: 'Dün ile bugün arasındaki fark nedir?'. Aslında cevabı oldukça basit. Bu içerikte de tam olarak bu soruyu cevaplayacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ruh hali sürekli değişir.
2. Deneyimlerin şarkının duygusunu değiştirir.
3. Beyin anılarla bağ kurar.
4. Dopamin seviyesini etkiler.
5. Ortamsal faktörler de hislerinizi etkiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sürekli dinlemek hisleri azaltır.
7. Dikkat düzeyi değişir.
8. Zihinsel çağrışımlar farklılaşır.
9. Fiziksel durumunuz da etkiler.
10. Bakış açınız değişmiş olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın