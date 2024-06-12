AYM'den Tamer Karadağlı'nın da Atandığı KHK'ya İptal: Koltuğu Bırakacak mı?
AYM'den Tamer Karadağlı'nın da Atandığı KHK'ya İptal: Koltuğu Bırakacak mı?
Anayasa Mahkemesi (AYM) Kültür Bakanlığı’nın devletin sanat kurumlarına istediği kişiyi genel müdür olarak atamasına izin veren KHK maddesini iptal etti.
Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi eski Rejisörlerinden Murat Atak, söz konusu iptal sonrası DT Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı'nın koltuğu bırakması gerektiğini savundu.
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Devlet Tiyatroları sınavını kazanamamış Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanması Türkiye'de büyük liyakat tartışmalarını beraberinde getirmişti.
BirGün'ün aktardığı habere göre, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin iptalleri arasında Kültür Bakanlığı’nın devletin sanat kurumlarına istediği kişiyi genel müdür olarak atamasına izin veren madde de yer aldı.
Devlet Tiyatroları Kanunu’na göre Genel Müdürün yükseköğretim kurumlarından birinden mezun, özel ve kamu kuruluşlarında aralıksız en az 15 yıl çalışmış olması, sahne hayatında başarılarıyla tanınmış, sanatçılar, tiyatro yazarları, tiyatro yönetmenleri ile tiyatro alanında görev yapan öğretim elemanları arasından seçilmesi gerekiyor.
Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi eski Rejisörlerinden Murat Atak, Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilmesi ve Anayasa’ya aykırı bulunmasının sanat dünyası için önemli bir gelişme olduğunu aktardı.
Murat Atak, AYM'nin iptali sonrası Tamer Karadağlı'nın koltuğunda oturmasının da yasa dışı olduğunu savunarak şöyle devam etti:
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