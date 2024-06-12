AYM'den Tamer Karadağlı'nın da Atandığı KHK'ya İptal: Koltuğu Bırakacak mı?

'Bu Tamer Karadağlı çok meşhur, bilindik ve başarılı bir isim. Şu anda bu ismin koltukta oturması Devlet Tiyatroları yasasına aykırı. Normal koşullarda eğer mahkeme bu KHK’yı iptal ediyorsa bizim yasamız gündeme gelir ve o zaman bu isimlerin görevde kalmaları yasa dışıdır.'

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