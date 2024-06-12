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AYM'den Tamer Karadağlı'nın da Atandığı KHK'ya İptal: Koltuğu Bırakacak mı?

AYM'den Tamer Karadağlı'nın da Atandığı KHK'ya İptal: Koltuğu Bırakacak mı?

Tamer Karadağlı AYM
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 16:47

Anayasa Mahkemesi (AYM) Kültür Bakanlığı’nın devletin sanat kurumlarına istediği kişiyi genel müdür olarak atamasına izin veren KHK maddesini iptal etti. 

Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi eski Rejisörlerinden Murat Atak, söz konusu iptal sonrası DT Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı'nın koltuğu bırakması gerektiğini savundu. 

Kaynak

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Devlet Tiyatroları sınavını kazanamamış Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanması Türkiye'de büyük liyakat tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Devlet Tiyatroları sınavını kazanamamış Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanması Türkiye'de büyük liyakat tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Kaynak

BirGün'ün aktardığı habere göre, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin iptalleri arasında Kültür Bakanlığı’nın devletin sanat kurumlarına istediği kişiyi genel müdür olarak atamasına izin veren madde de yer aldı.

BirGün'ün aktardığı habere göre, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin iptalleri arasında Kültür Bakanlığı’nın devletin sanat kurumlarına istediği kişiyi genel müdür olarak atamasına izin veren madde de yer aldı.

Devlet Tiyatroları Kanunu’na göre Genel Müdürün yükseköğretim kurumlarından birinden mezun, özel ve kamu kuruluşlarında aralıksız en az 15 yıl çalışmış olması, sahne hayatında başarılarıyla tanınmış, sanatçılar, tiyatro yazarları, tiyatro yönetmenleri ile tiyatro alanında görev yapan öğretim elemanları arasından seçilmesi gerekiyor.

Devlet Tiyatroları Kanunu’na göre Genel Müdürün yükseköğretim kurumlarından birinden mezun, özel ve kamu kuruluşlarında aralıksız en az 15 yıl çalışmış olması, sahne hayatında başarılarıyla tanınmış, sanatçılar, tiyatro yazarları, tiyatro yönetmenleri ile tiyatro alanında görev yapan öğretim elemanları arasından seçilmesi gerekiyor.

Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi eski Rejisörlerinden Murat Atak, Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilmesi ve Anayasa’ya aykırı bulunmasının sanat dünyası için önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi eski Rejisörlerinden Murat Atak, Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilmesi ve Anayasa’ya aykırı bulunmasının sanat dünyası için önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

Murat Atak şunları söyledi: 

'Yasa esastır ve bu yasada 15 yıl Devlet Tiyatrosu’nda çalışmış olmak gerekir. Bir kere yaptık oldu, nasıl olsa demek ki sesleri çıkmıyor deyip yarın Devlet Tiyatrosu’nun başına bir veteriner hekimi ya da bir imamı Genel Müdür ya da Genel Sanat Yönetmeni olarak atayabilirler. Bu yasa bizi bundan korur. Bu KHK’nin iptal edilmesi bütün sanat camiasında büyük bir sevinç oluşturmuştur.'

Murat Atak, AYM'nin iptali sonrası Tamer Karadağlı'nın koltuğunda oturmasının da yasa dışı olduğunu savunarak şöyle devam etti:

Murat Atak, AYM'nin iptali sonrası Tamer Karadağlı'nın koltuğunda oturmasının da yasa dışı olduğunu savunarak şöyle devam etti:

'Bu Tamer Karadağlı çok meşhur, bilindik ve başarılı bir isim. Şu anda bu ismin koltukta oturması Devlet Tiyatroları yasasına aykırı. Normal koşullarda eğer mahkeme bu KHK’yı iptal ediyorsa bizim yasamız gündeme gelir ve o zaman bu isimlerin görevde kalmaları yasa dışıdır.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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