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Aylık Mutfak Alışverişinin Maliyetini Hesaplıyoruz!

etiket Aylık Mutfak Alışverişinin Maliyetini Hesaplıyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 17:01

Artan fiyatların ardından artık aylık mutfak alışveriş maliyetleri de bir hayli fazla olmaya başladı. Bu testte, senin bir aylık mutfak alışverişinin ne kadar tuttuğunu hesaplıyoruz! 👇

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1. İlk olarak şunu soralım, mutfak alışverişinde en çok hangi kategorideki ürünlerden alırsın?

2. Alışveriş yapacağın marketi neye göre seçiyorsun?

3. Peki, sence sen stokçu musun?

4. Biraz da nasıl beslendiğine bakalım, bir ay içinde en çok hangi ürünleri tüketirsin?

5. Aylık alışverişini kaç kişilik yapıyorsun?

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6. Şimdi bir de aylık kazancını sorsak?

7. Peki mutfak alışverişi sırasına ihtiyacın olmayıp da aldığın ürünler oluyor mu?

8. Son olarak, sen hiç marketlerin indirim kuyruklarına girdin mi?

5000 - 6000 TL arası!

Sen, hesabını her zaman iyi yapan biri olduğun için mutfak alışverişi söz konusu olduğunda da oldukça titiz davranıyorsun. Tüm indirimleri takip ediyor, marketlerdeki uygun fiyatlı ürünleri kovalıyorsun. Bütçen için en uygun alışveriş planlamasını yaptığın için senin aylık mutfak alışverişin en fazla 6000 TL tutuyor.

10.000 TL civarı!

Mutfak alışverişi diye gidip nerede gereksiz ürün varsa aldığın için senin aylık mutfak maliyetin biraz fazla oluyor. Sana tavsiyemiz, alışverişten önce temel ihtiyaçlarını içerek bir liste hazırlayıp ihtiyacın olmayan ve bütçeni sarsacak ürünleri satın almaman!

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15.000 - 20.000 arası!

Sen biraz lüks ürünler tüketmeyi sevdiğin için mutfak alışverişinin maliyeti de buna göre biraz fazla oluyor. Kazancına göre az bir miktar gibi görünse de aslında temel ihtiyaçların dışında çok fazla ürün satın alıyorsun. Bütçeni sarsmıyorsa ne mutlu sana!

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