Aylık Mutfak Alışverişinin Maliyetini Hesaplıyoruz!
Aylık Mutfak Alışverişinin Maliyetini Hesaplıyoruz!
Artan fiyatların ardından artık aylık mutfak alışveriş maliyetleri de bir hayli fazla olmaya başladı. Bu testte, senin bir aylık mutfak alışverişinin ne kadar tuttuğunu hesaplıyoruz! 👇
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1. İlk olarak şunu soralım, mutfak alışverişinde en çok hangi kategorideki ürünlerden alırsın?
2. Alışveriş yapacağın marketi neye göre seçiyorsun?
3. Peki, sence sen stokçu musun?
4. Biraz da nasıl beslendiğine bakalım, bir ay içinde en çok hangi ürünleri tüketirsin?
5. Aylık alışverişini kaç kişilik yapıyorsun?
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6. Şimdi bir de aylık kazancını sorsak?
7. Peki mutfak alışverişi sırasına ihtiyacın olmayıp da aldığın ürünler oluyor mu?
8. Son olarak, sen hiç marketlerin indirim kuyruklarına girdin mi?
5000 - 6000 TL arası!
10.000 TL civarı!
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15.000 - 20.000 arası!
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