Aylık Mutfak Alışverişinin Maliyetini Hesaplıyoruz!

Sen biraz lüks ürünler tüketmeyi sevdiğin için mutfak alışverişinin maliyeti de buna göre biraz fazla oluyor. Kazancına göre az bir miktar gibi görünse de aslında temel ihtiyaçların dışında çok fazla ürün satın alıyorsun. Bütçeni sarsmıyorsa ne mutlu sana!