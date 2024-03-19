Aylık Eğlence Harcamanı Tahmin Ediyoruz!
Aylık Eğlence Harcamanı Tahmin Ediyoruz!
Bu test, senin aylık eğlence harcamalarını tahmin etmeye yardımcı olacak. Haydi, birlikte ne kadar eğlenmeyi sevdiğini ve buna ne kadar para ayırdığını görelim!
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk olarak söyle bakalım; hafta sonu geldiğinde senin favori aktivitelerin neler oluyor?
2. Arkadaşlarınla vakit geçirirken en çok hangi aktiviteleri tercih ediyorsun?
3. Eğlence için aylık bütçeni belirlerken ne gibi şeyleri göz önünde bulundurursun?
4. Özel günlerde veya tatillerde ne kadar harcama yapmayı tercih edersin?
5. Hobilerin arasında en çok hangisi seni eğlendirir?
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6. Bir yıl içinde kaç tane büyük etkinliğe (konser, festival, spor karşılaşması vb.) katılırsın?
7. Bir ay içinde kaç kez dışarıda yemek yemeyi tercih edersin?
8. Peki son olarak söyle bakalım; eğlence harcamalarını kontrol altında tutmak için hangi stratejileri kullanırsın?
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