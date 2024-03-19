Aylık Eğlence Harcamanı Tahmin Ediyoruz!

Harcamalarınızı izliyorsunuz, ancak eğlence için belirli bir bütçe kısıtlamanız yok. Hafta sonları ve tatillerde farklı türde etkinliklere açıksınız. Arkadaşlarınızla vakit geçirirken hem düşük maliyetli hem de yüksek maliyetli etkinliklere katılabilirsiniz. Hobileriniz arasında çeşitlilik var ve genellikle yeni şeyler denemekten hoşlanıyorsunuz. Eğlence harcamalarınızda esnek olmanıza rağmen, genellikle bütçenizle uyumlu hareket etmeye çalışıyorsunuz.