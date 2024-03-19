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Aylık Eğlence Harcamanı Tahmin Ediyoruz!

etiket Aylık Eğlence Harcamanı Tahmin Ediyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 17:01

Bu test, senin aylık eğlence harcamalarını tahmin etmeye yardımcı olacak. Haydi, birlikte ne kadar eğlenmeyi sevdiğini ve buna ne kadar para ayırdığını görelim! 

Hazırsan başlayalım! 

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1. İlk olarak söyle bakalım; hafta sonu geldiğinde senin favori aktivitelerin neler oluyor?

2. Arkadaşlarınla vakit geçirirken en çok hangi aktiviteleri tercih ediyorsun?

3. Eğlence için aylık bütçeni belirlerken ne gibi şeyleri göz önünde bulundurursun?

4. Özel günlerde veya tatillerde ne kadar harcama yapmayı tercih edersin?

5. Hobilerin arasında en çok hangisi seni eğlendirir?

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6. Bir yıl içinde kaç tane büyük etkinliğe (konser, festival, spor karşılaşması vb.) katılırsın?

7. Bir ay içinde kaç kez dışarıda yemek yemeyi tercih edersin?

8. Peki son olarak söyle bakalım; eğlence harcamalarını kontrol altında tutmak için hangi stratejileri kullanırsın?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

1000 TL!

Harcamalarınızı kontrol altında tutmak için sağlam bir stratejiye sahipsiniz. Eğlenceyi daha çok evde veya düşük maliyetli etkinliklerde buluyorsunuz. Özel günlerde ve tatillerde ekstra harcamalardan kaçınıyorsunuz. Hobileriniz genellikle doğa etkinlikleri veya evde yapılabilecek aktiviteler arasında. Genelde orta düzeydeki etkinliklere katılıyorsunuz ve yeme-içme harcamalarınızı sınırlıyorsunuz.

2000 TL!

Eğlenceye ayırdığınız bütçeyi belirli bir çerçeve içinde kontrol ediyorsunuz. Hafta sonları ve tatillerde ortalama düzeyde aktivitelere katılıyorsunuz. Arkadaşlarınızla vakit geçirirken orta maliyetli etkinlikleri tercih ediyorsunuz. Hobileriniz arasında sanatsal ve yaratıcı aktiviteler bulunabilir. Dışarıda yemek yeme ve büyük etkinliklere nadiren katılma eğilimindesiniz.

4000 TL!

Eğlenceye büyük bir bütçe ayırıyor ve genellikle gösterişli aktivitelere yöneliyorsunuz. Hafta sonları ve tatillerde genellikle yüksek maliyetli etkinliklere katılıyorsunuz. Arkadaşlarınızla vakit geçirirken genellikle lüks mekanları tercih ediyorsunuz. Hobileriniz arasında seyahat etmek ve lüks restoranlarda yemek yemek gibi pahalı aktiviteler bulunabilir. Eğlence harcamalarınızda genellikle sınırlarınızı zorluyorsunuz.

10.000 TL!

Harcamalarınızı izliyorsunuz, ancak eğlence için belirli bir bütçe kısıtlamanız yok. Hafta sonları ve tatillerde farklı türde etkinliklere açıksınız. Arkadaşlarınızla vakit geçirirken hem düşük maliyetli hem de yüksek maliyetli etkinliklere katılabilirsiniz. Hobileriniz arasında çeşitlilik var ve genellikle yeni şeyler denemekten hoşlanıyorsunuz. Eğlence harcamalarınızda esnek olmanıza rağmen, genellikle bütçenizle uyumlu hareket etmeye çalışıyorsunuz.

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