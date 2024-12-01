Aylık Bütçe Yönetimine Göre Sen Hangi Ülkesin?

Ah, sen tam bir İtalyan gibi yaşıyorsun! Hayattan keyif almayı biliyor, parayı kazandığın kadar harcamayı da seviyorsun. Bütçe konusunda dengelisin: Ne aşırı sıkıyorsun ne de tamamen bırakıyorsun. Planlı olmaya çalışıyorsun ama bazen “Bir kereden bir şey olmaz” diyerek kendine küçük kaçamaklar yapıyorsun. Harcamalarını dengede tutmayı başarırsan uzun vadede senin için her şey harika olabilir!