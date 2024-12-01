Aylık Bütçe Yönetimine Göre Sen Hangi Ülkesin?
Aylık Bütçe Yönetimine Göre Sen Hangi Ülkesin?
Bize aylık bütçe yönetimini anlat, sana ekonomik açıdan hangi ülkeye benzediğini söyleyelim!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Aylık gelirini nasıl yönetiyorsun?
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2. Harcamalarını nasıl planlarsın?
3. Birikim yapma alışkanlığın var mı?
4. Beklenmedik bir harcama olduğunda ne yaparsın?
5. Hangi cümle seni daha iyi yansıtıyor?
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6. Alışveriş yaparken satın alacağın ürünün fiyatını farklı sitelerden araştırır mısın?
7. Lüks harcamalar hakkında ne düşünüyorsun?
8. Son olarak, bugüne kadar giderlerine para yetiştiremeyip krediye başvurduğun oldu mu?
Almanya!
İtalya!
Brezilya!
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