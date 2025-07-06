Aylık Bütçe Planlamana Göre Hangi Finansal Arketipsin?
Aylık bütçe hesaplamanın sadece sayılardan oluştuğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Kişiliğinizi, neye öncelik verdiğinizi ve para ile olan ilişkiniz de ortaya koyar! Kimileri her adımı planlarken, kimileri ise anın tadını çıkarmak için parayı harcar. Yani finansal alışkanlıklarımız birer arketip oluşturur! Peki, siz finansal kişiliğinizi biliyor musunuz? Gelin, beraber sizi en iyi yansıtan arketipi bulalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Ay başı geldi ve maaşını aldın! İlk olarak ne yaparsın?
4. Alışveriş zamanı! Bir şeyler almaya çıktığında içinden hangi soruyu sorarsın?
5. Harcamalarının nereye gittiğini, ne kadar harcama yaptığını takip ediyor musun?
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6. Beklenmedik durumları her zaman düşünmeliyiz. Acil durumlar için birikimin var mı?
7. Finansal olarak bir hedefin var mı?
8. Tatile bir uğrayalım! Öncesinde plan yapar mısın?
9. Son olarak! Aylık gelirinin ne kadarını birikime koyarsın?
Sen finansal bir stratejistsin!
Sen dengeyi bulmuş bir yolcusun!
Sen anı yaşayarak harcayanlardansın!
Sen kaygılı bir koruyucusun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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