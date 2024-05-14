Ayhan Bora Kaplan Soruşturması: Görevden Alınan 3 Emniyet Müdür Yardımcısı Gözaltına Alındı
Ayhan Bora Kaplan Soruşturması: Görevden Alınan 3 Emniyet Müdür Yardımcısı Gözaltına Alındı
Ankara’da süren Ayhan Bora Kaplan soruşturması sebebiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görev 3 müdür yardımcısı görevden alınmış ve evlerinde arama yapılmıştı. İl Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, bugün gözaltına alındı.
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.
Soruşturma kapsamında İl Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan görevden uzaklaştırılmış ve evlerinde arama yapmıştı.
Ankara Emniyeti’nin kritik noktasında 3 isim hakkında gözaltı karar verildi ve polis müdürleri gözaltına alındı.
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