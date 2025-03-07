Ayahuasca Nedir, Etkileri Nelerdir? Ayahuasca Çayı Neden Birçok Ülkede Yasak?

Son dönemde Ayahuasca, özellikle halüsinojenik etkisi ve şamanik ritüellerde kullanımıyla gündemden düşmüyor.

Sputnik'ten Başak Koçak’ın haberine göre, ünlü isim Ece Gürel’in Ayahuasca çayı ile bir ritüel gerçekleştirdiği iddiaları, bu güçlü maddelere olan ilgiyi yeniden artırdı. Birçok ülkede yasaklı olan bu bitkisel içecek, içeriğindeki dimetiltriptamin (DMT) maddesiyle bilinç değiştiren ve derin psikolojik deneyimlere yol açan etkiler yaratıyor.

Peki, Ayahuasca nedir ve neden bu kadar dikkat çekiyor? Gelin, Ayahuasca'nın etkileri ve kullanımı hakkında merak edilenlere birlikte göz atalım.