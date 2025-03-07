Ayahuasca Nedir, Etkileri Nelerdir? Ayahuasca Çayı Neden Birçok Ülkede Yasak?
Ayahuasca Nedir, Etkileri Nelerdir? Ayahuasca Çayı Neden Birçok Ülkede Yasak?
Son dönemde Ayahuasca, özellikle halüsinojenik etkisi ve şamanik ritüellerde kullanımıyla gündemden düşmüyor.
Sputnik'ten Başak Koçak’ın haberine göre, ünlü isim Ece Gürel’in Ayahuasca çayı ile bir ritüel gerçekleştirdiği iddiaları, bu güçlü maddelere olan ilgiyi yeniden artırdı. Birçok ülkede yasaklı olan bu bitkisel içecek, içeriğindeki dimetiltriptamin (DMT) maddesiyle bilinç değiştiren ve derin psikolojik deneyimlere yol açan etkiler yaratıyor.
Peki, Ayahuasca nedir ve neden bu kadar dikkat çekiyor? Gelin, Ayahuasca'nın etkileri ve kullanımı hakkında merak edilenlere birlikte göz atalım.
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Ayahuasca Nedir?
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Ayahuasca (Çayı) Neden Tüketilir?
Ayahuasca Çayı Neden Yasak?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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