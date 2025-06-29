Ay Sonu Geldiğinde Neye Dönüşüyorsun?
Maaş yattıktan sonra hesabını bilemeyip ay sonunu zar zor getirenlerden misin yoksa günü gününe hesap yapanlardan mı? Bu testle öğreniyoruz: Harcamaların seni neye dönüştürüyor? Haydi başlayalım. 👇
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1. Ay başında ilk olarak ne yaparsın?
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2. Peki, en çok neye para harcarsın?
3. Ay sonuna daha 1 hafta var ama 1500 TL paran kaldı. Ne yaparsın?
4. “Beklenmedik bir harcama” denince aklına ne geliyor?
5. Söyle bakalım, senin en büyük zaafın hangisi?
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6. En son ne zaman birikim yaptın?
7. Finansal konularda kimden tavsiye alırsın?
8. Arkadaşın ayın 28’inde dışarı çıkalım diyor. Tepkin ne olurdu?
Ay sonu seni korkutmuyor!
Lükslerinin kurbanı oluyorsun...
İlk hafta zengin, son hafta fakir...
Ay sonunda stres topuna dönüşüyorsun!
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