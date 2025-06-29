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Ay Sonu Geldiğinde Neye Dönüşüyorsun?

etiket Ay Sonu Geldiğinde Neye Dönüşüyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.06.2025 - 14:08

Maaş yattıktan sonra hesabını bilemeyip ay sonunu zar zor getirenlerden misin yoksa günü gününe hesap yapanlardan mı? Bu testle öğreniyoruz: Harcamaların seni neye dönüştürüyor? Haydi başlayalım. 👇

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1. Ay başında ilk olarak ne yaparsın?

2. Peki, en çok neye para harcarsın?

3. Ay sonuna daha 1 hafta var ama 1500 TL paran kaldı. Ne yaparsın?

4. “Beklenmedik bir harcama” denince aklına ne geliyor?

5. Söyle bakalım, senin en büyük zaafın hangisi?

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6. En son ne zaman birikim yaptın?

7. Finansal konularda kimden tavsiye alırsın?

8. Arkadaşın ayın 28’inde dışarı çıkalım diyor. Tepkin ne olurdu?

Ay sonu seni korkutmuyor!

Sen ay başından itibaren o kadar planlısın ki her kuruşun hesabını yapıp sıkışmıyorsun. Harcamalarında disiplinlisin, neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu iyi biliyorsun. Elbette bazen sürprizler oluyor ama kriz yönetimini çok iyi yapıyorsun. Ay sonu geldiğinde başkaları ne yapacağını düşünürken sen, yatırımlarını nasıl güçlendireceğini düşünüyorsun. Keşke herkes senin gibi olabilse...

Lükslerinin kurbanı oluyorsun...

Sen aslında ay sonu çok güzel idare edebilecek durumdasın ama lüks harcamaların buna bir türlü izin vermiyor. Birikim yapma niyetin var ama ama bu harcamalar seni kısıtlıyor. Bu yüzden de ay sonunda zar zor idare eder halde oluyorsun. Harcamalarını biraz kontrol altına alırsan ay sonunu rahat atlatır hem de birikim yapabilirsin. O halde bir süre yalnızca acil ihtiyaçların için harcama yapmayı bir düşün. 😉

İlk hafta zengin, son hafta fakir...

Senin harcama tarzın tam olarak: “Ay başı sultan, ay sonu çırak.” Maaş yattığı gibi biraz oradan biraz buradan derken ne olduğunu anlayamadan ay sonuna geliyorsun. Bütçe planı yapmak istiyorsun ama heyecanına yeniliyorsun. Ay sonuna doğru harcamalarını kısıyorsun ama birikim yapmak için bir şey kalmıyor. Bir şekilde dengeyi bulmaya çalışsan da biraz mantıklı hareket edersen ay sonunu daha rahat atlatabilirsin.

Ay sonunda stres topuna dönüşüyorsun!

Sen ayın son günlerinde adeta ortadan kayboluyorsun. Ne dışarı çıkıyor ne de bir yere para harcıyorsun. Maaş yattığında kira, fatura, kredi kartı gibi ödemeler seni zora sokuyor. Hesap yaparken “Nereye gitti bu para?” diye soruyorsun. Harcamalarını biraz kısıp ödemelerini daha rahat yapmaya başladığında ay sonunu daha kolay atlatma şansın var. Unutma, bunların hepsi geçici dertler.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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