Ay Sonu Geldiğinde Neye Dönüşüyorsun?

Sen aslında ay sonu çok güzel idare edebilecek durumdasın ama lüks harcamaların buna bir türlü izin vermiyor. Birikim yapma niyetin var ama ama bu harcamalar seni kısıtlıyor. Bu yüzden de ay sonunda zar zor idare eder halde oluyorsun. Harcamalarını biraz kontrol altına alırsan ay sonunu rahat atlatır hem de birikim yapabilirsin. O halde bir süre yalnızca acil ihtiyaçların için harcama yapmayı bir düşün. 😉