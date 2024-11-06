Ay Gerçekten Bizi Takip Ediyor Mu? İşte O Yanılsamanın Bilimsel Sebebi!

Yolda giderken Ay’ın sürekli sizi takip ettiğini mi hissediyorsunuz? Araba yolculuğu sırasında Ay’ın peşinizden geldiği düşüncesi aslında gökyüzünün ilginç bir yanılsaması! Ama bu gerçekten nasıl oluyor? Ay’ın sizleri takip etmesi ne bir hayal ne de bir yanlış anlama; tamamen uzaklıkla ilgili bir mesele! İşte her gece gökyüzündeki o gizemli ışığın neden her nereye giderseniz gidin sizinle birlikte hareket ediyormuş gibi göründüğünü açıklayan bilimsel gerçekler...

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