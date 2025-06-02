Ay Burcunu Seç, İlişkilerde Yaşadığın Zorlukları Söyleyelim!

Ay burcun, duygusal tepkilerini ve ilişkilerde kendini nasıl ifade ettiğini gösteren en önemli astrolojik göstergelerden biri. Bazen bir şeyleri neden sürekli aynı şekilde yaşadığını ve hangi hataları tekrar ettiğini fark edemeyebilirsin. Ama merak etme, astroloji burada devreye giriyor!

Ay burcuna göre ilişkilerde yaşadığın zorlukları ve bunları nasıl düzeltebileceğini anlatalım. Belki de ufak bir farkındalık, büyük değişimlere yol açabilir!