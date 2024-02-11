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Avukat Mehmet Fatih Özer'den Gündelik Yaşamda Karşılaşabileceğimiz Sorunlara Dair Önemli Bilgiler

Avukat Mehmet Fatih Özer'den Gündelik Yaşamda Karşılaşabileceğimiz Sorunlara Dair Önemli Bilgiler

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
11.02.2024 - 15:35

Günümüzde toplumumuzun karşılaştığı hukuki konular oldukça karmaşık bir hal almış durumda. Dijitalleşmenin gelişmesiyle birlikte sosyal medya, bilgiye erişim açısından kilit bir rol oynarken Avukat Mehmet Fatih Özer'in paylaşımları da bizlere hukuki anlamda önemli bir kaynak sunuyor.

Kaynak: https://twitter.com/av_mfatihozer
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Hukuki labirentlerde kaybolmamak için vatandaşlara rehberlik eden Özer, karşılaşabilecekleri sorunlara ışık tuttu.

Hukuki labirentlerde kaybolmamak için vatandaşlara rehberlik eden Özer, karşılaşabilecekleri sorunlara ışık tuttu.

Sosyal medya platformu X aktif bir şekilde yer alan Özer, takipçilerine hukuk dünyasının karmaşık yönlerini anlaşılır bir dille açıkladı.

Özer'in bilgilendirici paylaşımları, vatandaşların hukuki süreçlerle ilgili kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı oldu.

Özer'in bilgilendirici paylaşımları, vatandaşların hukuki süreçlerle ilgili kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı oldu.

Hukuk dünyasının karmaşık terimlerini sade bir dille anlatan avukat, hukuki süreçlerin nasıl işlediğini ve vatandaşların haklarını nasıl koruyabileceklerini detaylarıyla paylaştı. İşte o bilgilendirici paylaşımlardan bazıları.

Evrak imzalarken dikkat! 👇

Evrak imzalarken dikkat! 👇
twitter.com

'İmzaladığınız evraklarda metin ile imzanız arasında boşluk bırakmayın. İmzanızın bir bölümünü mutlaka metnin üzerine gelecek şekilde atın. 

Aksi halde metin kısmı koparılıp imzanızın üzerindeki boşluk aleyhinize doldurulabilir, hatta aleyhinize bir senet bile tanzim edilebilir. Bu sebeple imzanızı muhakkak bir kısmı metnin üzerine gelecek şekilde taşırın. Hatta imkanınız varsa imzaladığınız evrakın bir kopyasını da mutlaka alın. Benim başıma gelmez demeyin, insanlara güvenmeyin ve daima tedbirli olun.'

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında nasıl bir yol izlenebilir? 👇

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında nasıl bir yol izlenebilir? 👇
twitter.com

'Ev sahibiniz sözleşme süremiz bitti diyerek sizi çıkaramaz. Kiranızı en fazla %25 oranında arttırabilir. Haklı bir sebebi yoksa 12 yıldan önce sizi çıkaramaz. Evime taşınacağım, oğlum taşınacak diye tahliye talebinde bulunursa, 3 sene boyunca başkasına kiralayamaz. 5 yıldan önce kira tespit-artış davası açamaz. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açarsa, eve ihtiyacı olduğunu ispat etmek zorundadır. Kiradaki evin satılması halinde yeni ev sahibide sizi dilediği gibi çıkaramaz, onunda dava açıp eve ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekmektedir.'

Sosyal medyadan hakaret etmeyin!👇

Sosyal medyadan hakaret etmeyin!👇
twitter.com

'Sinirlenseniz bile kimseye asla hakaret etmeyin. Siz hakaret ettiğiniz için zengin olan insanlar var. Süreç şöyle işliyor; adamın birisi tepki çekecek bir tweet atıyor, sonra bunu gören herkes başlıyor sövmeye. Sövdün küfür ettin, kendince tepkini gösterdin. Belki de hak etti diye düşündün rahatladın ama süreç asıl şimdi başlıyor. Hakaret ettiğin tweetlerin ekran görüntüleri alınıyor, hakkında hemen savcılığa bir suç duyurusunda bulunuyorlar. Hakaret suçu uzlaşmaya tabi bir suç olduğu için dosya ilk uzlaştırma bürosuna gönderiliyor. Uzlaştırma sırasında genelde herkes sicili bozulmasın ve tazminat davası açmasınlar diye istenen parayı (20 ila 40 bin lira arası) mecburen kabul ediyor. Bazı insanların böyle binlerce dosyası var, kendilerine hakaret ettirerek para kazanıyorlar. Öfkenizi kontrol edin, küfür ettiğinizde zaten bir şey değişmeyecek bir de bu tarz karakter yoksunlarını zengin etmeyin.'

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Kişisel banka hesabınız başkalarına kullandırmayın👇

Kişisel banka hesabınız başkalarına kullandırmayın👇
twitter.com

'Banka hesabınızı kimseye kullandırmayın. Arkadaşınız sandığınız biri “Benim hesabımda bloke var o yüzden senin hesaba para atsınlar sende bana ver” der ve sizde iyilik yaptığınızı zannedersiniz. Ancak işin aslı öyle değil. Size küçük gelen ancak suç geliri olma (yasa dışı bahis, şantaj, uyuşturucu ticareti) ihtimali olan bir meblağı sizin hesabınızdan temin edip size teşekkür ederler. Hiç önemsemediğiniz böyle bir hadiseden dolayı üç beş ay sonra kendinizi ağır ceza mahkemesinde bulursunuz. Söz konusu para sizin hesabınıza yattığı ve çekme işlemini de siz gerçekleştirdiğiniz için maddi menfaat elde etmiş sayıldığınız için sanık sıfatıyla yargılanırsınız. Muhtemelen elinizde bir delil de olmadığından hakimide bu duruma inandıramazsınız. Siz kendinizi arkadaşıma ufak bir iyilik yapıyorum diye zannederken bir anda kendinizi arkadaş kurbanı olarak hapiste bulabilirsiniz.'

Kişisel cep telefonunuzu kimseye kullandırmayın 👇

Kişisel cep telefonunuzu kimseye kullandırmayın 👇
twitter.com

'Cep telefonunuzu kimseye kullandırmayın. Yolda yürürken hiç şüphe etmeyeceğiniz masum yüzlü biri “şarjım bitti/telefonum bozuldu bir arama yapabilir miyim?” diye rica eder ve sizde iyilik yaptığınızı zannedersiniz. Ancak işin aslı öyle değil. Sizin telefonunuzu kullanarak tehdit ettiği/şantaj yaptığı birisini arayarak hiç tahmin bile edemediğiniz bir suçu sizin telefonunuzu kullanarak işlemiş olur. Mağdur da şikayet ettiğinde savcılık dosyasına sizin telefon numaranız üzerinden şikayette bulunacağından yüzünü bile unuttuğunuz bir adam yüzünden kendinizi bir anda ağır ceza mahkemesinde bulabilirsiniz. İnsanlar güvenilmez varlıklardır, tanıdığınızı sandığınız insanlar bile sizin arkanızdan iş çevirebilir. Böyle bir devirde hele de hiç tanımadığınız birisi için hayatınızı asla riske atmayın.'

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