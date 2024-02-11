Avukat Mehmet Fatih Özer'den Gündelik Yaşamda Karşılaşabileceğimiz Sorunlara Dair Önemli Bilgiler

'Sinirlenseniz bile kimseye asla hakaret etmeyin. Siz hakaret ettiğiniz için zengin olan insanlar var. Süreç şöyle işliyor; adamın birisi tepki çekecek bir tweet atıyor, sonra bunu gören herkes başlıyor sövmeye. Sövdün küfür ettin, kendince tepkini gösterdin. Belki de hak etti diye düşündün rahatladın ama süreç asıl şimdi başlıyor. Hakaret ettiğin tweetlerin ekran görüntüleri alınıyor, hakkında hemen savcılığa bir suç duyurusunda bulunuyorlar. Hakaret suçu uzlaşmaya tabi bir suç olduğu için dosya ilk uzlaştırma bürosuna gönderiliyor. Uzlaştırma sırasında genelde herkes sicili bozulmasın ve tazminat davası açmasınlar diye istenen parayı (20 ila 40 bin lira arası) mecburen kabul ediyor. Bazı insanların böyle binlerce dosyası var, kendilerine hakaret ettirerek para kazanıyorlar. Öfkenizi kontrol edin, küfür ettiğinizde zaten bir şey değişmeyecek bir de bu tarz karakter yoksunlarını zengin etmeyin.'