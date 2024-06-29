Avrupa Şampiyonasında Son 16’nın İlk Maçı İsviçre İtalya Maç Analizi
Avrupa Şampiyonasında Son 16’nın İlk Maçı İsviçre İtalya Maç Analizi
Avrupa Şampiyonasında son 16’ya 90+7.dakikada attığı golle kalan İtalya İsviçre ile karşı karşıya geldi. İtalya yetenekli ayaklardan oluşan bir takım olsa da takım eski tecrübeli İtalyan jenerasyonunun aksine genç tecrübesiz futbolculardan oluşuyor. Bu durum İtalya’yı yılların kaya gibi futbol oynayan takımından kırılgan ama potansiyelli bir takım kategorisine getirdi.
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Bu şartlarda masa başında yeteneği sınırlı ama omurgası sağlam İsviçre’nin karşısında potansiyelli ama kırılgan bir İtalya var.
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