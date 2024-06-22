Avrupa Şampiyonasında 6. Gün
Avrupa Şampiyonasında 6. Gün
Şampiyonanın 6. gününde ikinci maçlar oynanmaya başladı. B grubunun 2 maçları Hırvatistan Arnavutluk arasında oynandı. İlk maçında İspanya’ya yenilen Hırvatistan’ın mutlak kazanmak istediği bir karşılaşmaydı. Ancak Arnavutluk dirençli bir takımdı.
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11. dakikada Laçi ile golü bulduktan sonra 60 dakika boyunca skoru korumayı başardı.
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Günün ikinci karşılaşması ev sahibi Almanya ile Macaristan arasında gerçekleşti.
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