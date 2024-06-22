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Avrupa Şampiyonasında 6. Gün

etiket Avrupa Şampiyonasında 6. Gün

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
22.06.2024 - 14:39

Şampiyonanın 6. gününde ikinci maçlar oynanmaya başladı. B grubunun 2 maçları Hırvatistan Arnavutluk arasında oynandı. İlk maçında İspanya’ya yenilen Hırvatistan’ın mutlak kazanmak istediği bir karşılaşmaydı. Ancak Arnavutluk dirençli bir takımdı.

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11. dakikada Laçi ile golü bulduktan sonra 60 dakika boyunca skoru korumayı başardı.

11. dakikada Laçi ile golü bulduktan sonra 60 dakika boyunca skoru korumayı başardı.

Ancak dakika 74’te Hırvatistan beraberlik golünü yedikten sonra maç çok hareketlendi. Bu golün ardından 2 dk sonra Arnavut futbolcu Gjasula kendi kalesine attığı golle Hırvatistanın maç boyunca aradığı skoru bulmasını sağladı. Ancak Gjasula’nın sürprizleri bununla bitmedi. Dakika 90+5’te Gjasula tekrar sahneye çıktı bu sefer rakip kaleye bir gol atarak maçı dengeye getirdi ve Hırvatistan’ın galibiyet umudunu yok etti ve ikincilik mücadelesinde Hırvatistan’ı zayıflattı. Şimdi tek şansları İtalya’yı yenmek!

Günün ikinci karşılaşması ev sahibi Almanya ile Macaristan arasında gerçekleşti.

Günün ikinci karşılaşması ev sahibi Almanya ile Macaristan arasında gerçekleşti.

Çok söze gerek yok Almanya Macaristan’ı 2 golle üstün bir oyunla geçti. Muhtemelen Almanya finale kadar durdurulamayacak. Günün son karşılaşması İsviçre ile İskoçya arasında oynandı. İlk maçlarda Macaristan’ı geçen İsviçre için bir puan bile yeterliydi. O bir puanı 1-1'lik skorla alarak gruptan çıkma noktasında elini çok güçlendirdi.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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