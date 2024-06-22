Avrupa Şampiyonasında 6. Gün

Çok söze gerek yok Almanya Macaristan’ı 2 golle üstün bir oyunla geçti. Muhtemelen Almanya finale kadar durdurulamayacak. Günün son karşılaşması İsviçre ile İskoçya arasında oynandı. İlk maçlarda Macaristan’ı geçen İsviçre için bir puan bile yeterliydi. O bir puanı 1-1'lik skorla alarak gruptan çıkma noktasında elini çok güçlendirdi.

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